Rusia vrea să legalizeze înmatricularea de maşini furate

Automobile furate din UE vor fi înmatriculate curând legal în Rusia. O modificare corespunzătoare a legii este acum în lucru. Va creşte în viitorul apropiat numărul furturilor de maşini în UE?

Rusia ar putea legaliza curând înmatricularea unor automobile care au fost furate în UE şi aduse în ţară. De la începutul lunii februarie la Moscova se dezbat modificări de lege propuse de Ministerul rus de Interne. Dacă legea va fi adoptată cu modificările propuse, pe viitor va fi posibil ca automobile furate în ţările UE să fie înmatriculate oficial în Rusia.

Această temă face valuri şi în Germania fiindcă există temerea că noua lege va provoca o creştere razantă a numărului furturilor de maşini.

Modificare de lege la ordinele lui Putin

Ministerul rus de Interne a prezentat noul proiect de lege la indicaţiile preşedintelui Vladimir Putin, relatează cotidianul Kommersant, care apare la Moscova. Scopul este apărarea intereselor posesorilor de automobile, care "la iniţiativa unor state inamice au fost date în urmărire", a arătat ministerul într-un comunicat de presă.

Între statele inamice se numără, din perspectiva Rusiei, toate ţările membre UE, Elveţia, Norvegia, SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud şi Australia.

Un alt obiectiv este legalizarea automobilelor căutate la nivel internaţional de Ucraina. În context este evident vorba de maşini care au fost confiscate pe teritoriile Ucrainei aflate sub ocupaţie rusă.

Maşini într-o pacare din München

Rusia: Germania nu a reacţionat la întrebările noastre

În prezent înscrierea în circulaţie a maşinilor date în căutare la nivel internaţional este interzisă în Rusia. Dar de regulă nu se poate constata din ce motiv un vehicul este trecut într-o astfel de bancă de date, a comunicat Ministerul rus de Interne, potrivit Kommersant. De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei autorităţile "statelor inamice" nu au reacţionat la cererea Rusiei de a transmite informaţii despre astfel de automobile, a mai precizat ministerul.

Germania este dată explicit drept exemplu. Ministerul de Interne de la Moscova susţine că Berlinul ignoră "din motive politice" astfel de cereri de informare venite din partea Rusiei. Potrivit aceleiaşi instituţii, în ianuarie 2026 în Rusia s-au aflat în total 123 de vehicule date în urmărire internaţională de autorităţile germane. Iar autorităţile de la Berlin nu au oferit părţii ruse nicio informaţie legată de motivele pentru care respectivele maşini au fost date în urmărire.

BKA: În prezent nu există schimb de informaţii cu Rusia

Poliţia Criminală Federală (BKA), care are în competenţă elucidarea furturilor de maşini în Germania, a confirmat pentru DW că în prezent nu există schimburi de informaţii cu Rusia în astfel de cazuri.

"BKA are cunoştinţă de întrebările autorităţilor ruse legate de automobile date în urmărire de Germania. Dar dat fiind că acestea se referă mai ales la chestiuni de drept civil (cine este proprietarul lor şi care este interesul proprietarului de a le repatria), BKA nu are competenţe în materie", a declarat instituţia.





BKA a evitat să estimeze dacă noua lege din Rusia ar putea duce la o înmulţire a cazurilor de furturi de maşini în Germania. Cele 123 de maşini din Germania menţionate oficial de Rusia, date în ianuarie în urmărire internaţională, sunt doar o părticică din numărul total al automobilelor furate în Germania. Potrivit BKA, în anul 2024 în Germania au fost furate 30.373 de automobile şi doar 8.858 de cazuri (aproximativ 30%) au fost elucidate cu succes.

Sindicatul Poliţiei din Berlin: Rusia favorizează criminalitatea

Benjamin Jendro, purtătorul de cuvânt al Sindicatului Poliţiei (GdP) cu sediul la Berlin, a confirmat pentru DW că momentan nu există "la multe niveluri un schimb intens de informaţii cu instituţiile" din Rusia. Dar, "din cunoştinţele noastre au existat totuşi cazuri în trecut în care autorităţile ruse ne-au contactat iar vehicule date în urmărire au fost acolo puse sub sechestru", a precizat purtătorul de cuvânt al GdP.

"Totuşi, oricine îşi poate închipui că în prezent mai niciun membru al unei instituţii germane nu se deplasează în Rusia pentru a lua în primire un vehicul furat, cu atât mai mult cu cât adesea, în momentul găsirii maşinii respective, proprietarul a fost deja despăgubit de asigurator", a arătat Jendro.





El a calificat proiectul de lege drept "semnal fatal" şi "favorizare a criminalităţii". "De ani buni avem un număr stabil de furturi de maşini, la un nivel foarte ridicat. O astfel de lege va contracara în continuare lupta organelor de securitate împotriva bandelor internaţionale de hoţi de maşini", a estimat reprezentantul GdP.

"Constatăm de câţiva ani că maşinile sunt furate, sunt duse în Europa de Est şi acolo sunt imediat dezmembrate, deoarece fabricanţii au instalat masiv la bordul maşinilor sisteme electronice de urmărire prin GPS şi antifurt. Dar există şi diverse maşini care sunt furate practic la comandă şi care ajung rapid în ţări în care nu mai avem acces la ele", a adăugat el.

Experţi ruşi: fraudă de asigurări la scară mare?

Unii experţi ruşi atrag atenţia asupra unui alt aspect: Alexandr Holodov, membru al Camerei Societale a Federaţiei Ruse (OPRF) a avertizat de pildă într-un interviu acordat portalului rus de specialitate Autonews, că legea modificată ar putea favoriza diverse fraude.

"Aşa s-a întâmplat deja în anii 1990 şi la începutul anilor 2000. Era vorba atunci de aşa-numite furturi de comun acord. Maşina era vândută în Germania, ajungea în Rusia, şi abia o lună mai târziu fostul proprietar din Germania anunţa că maşina i-a dispărut. Drept urmare, asigurarea îi plătea acestuia şi o despăgubire", a amintit Holodov. Membrii Camerei Societale sunt numiţi de preşedintele Rusiei şi au sarcina de a realiza audieri publice legate de proiecte de lege relevante din punct de vedere social.

Şi juristul rus Sergei Smirnov a acordat Autonews un interviu, în care a declarat că are temeri asemănătoare. "Noua lege ar putea face ca unii din oamenii care trăiesc în afara Rusiei să-şi sporească activităţile în domeniul fraudei de asigurări în străinătate. În Europa se fură maşini, păgubiţii primesc din partea asigurărilor despăgubiri, apoi maşinile sunt aduse ilegal în Rusia şi acolo capătă statut legal prin înmatriculare".

Asiguratorii Germani: acestea sunt fraude izolate

Uniunea Generală a Asiguratorilor Germani (GDV) a declarat însă pentru DW că fraudele de acest tip nu sunt larg răspândite. "Noi nu avem cunoştinţă că fraudele de acest tip s-ar comite sistematic. Plecăm de la premisa că marea majoritate a cazurilor de furt de maşini sunt furturi propriu-zise şi nu simulări de furturi", a comunicat GDV. Uniunea a subliniat de asemenea că nu se aşteaptă ca noua lege din Rusia să ducă la o creştere semnificativă a numărului furturilor de maşini în Germania.

Nikita Oshuev - DW