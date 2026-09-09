O persoană a murit, iar alta este inconștientă în urma unui accident rutier grav produs în localitatea Lețcani, județul Iași. Un camion s-a răsturnat peste un autoturism în care se aflau cele două victime.

Mașină zdrobită de camion Foto: foto: Ziarul de Iași

La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului 1 de Pompieri Iași, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la accident.

sursa video: Radar Iași

Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, în autoturism se aflau două persoane. Una dintre victime prezintă leziuni incompatibile cu viața, în timp ce cea de-a doua este inconștientă.

Pompierii intervin pentru descarcerarea victimelor și acordarea asistenței medicale de urgență.

La locul accidentului acționează o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj de terapie intensivă mobilă. De asemenea, intervine un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

În total, la intervenție participă nouă subofițeri din cadrul ISU Iași.

Echipajele de salvare asigură și măsurile pentru prevenirea producerii altor incidente în zona accidentului.

Intervenția este în dinamică, transmis reprezentanții ISU Iași.