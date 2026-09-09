 Mașină zdrobită de un camion în Iași: o persoană a murit, iar alta este inconștientă. Scene dramatice de la locul accidentului | adevarul.ro
search
Miercuri, 9 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Alina Gorghiu, invitată la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Video Mașină zdrobită de un camion în Iași: o persoană a murit, iar alta este inconștientă. Scene dramatice de la locul accidentului

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O persoană a murit, iar alta este inconștientă în urma unui accident rutier grav produs în localitatea Lețcani, județul Iași. Un camion s-a răsturnat peste un autoturism în care se aflau cele două victime.

Mașină zdrobită de camion
Mașină zdrobită de camion Foto: foto: Ziarul de Iași

La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului 1 de Pompieri Iași, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la accident.

sursa video: Radar Iași

Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, în autoturism se aflau două persoane. Una dintre victime prezintă leziuni incompatibile cu viața, în timp ce cea de-a doua este inconștientă.

Pompierii intervin pentru descarcerarea victimelor și acordarea asistenței medicale de urgență.

La locul accidentului acționează o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj de terapie intensivă mobilă. De asemenea, intervine un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

În total, la intervenție participă nouă subofițeri din cadrul ISU Iași.

Echipajele de salvare asigură și măsurile pentru prevenirea producerii altor incidente în zona accidentului.

Intervenția este în dinamică, transmis reprezentanții ISU Iași.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”
digi24.ro
image
Noul model „de familie” cu care Dacia vrea să dea lovitura în Europa în următorii ani: „Va rivaliza la vânzări cu Duster”
stirileprotv.ro
image
Robert Turcescu a fost prima variantă de nou șef la TVR. „M-a contactat AUR, le-am explicat”. Jurnalistul a dezvăluit detalii din culise. Ce mesaj îi transmite Sorinei Matei, cea care a preluat conducerea
gandul.ro
image
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
mediafax.ro
image
Detaliul spectaculos de pe biletele și abonamentele fanilor Universității Craiova! Ce ascunde fiecare sector de pe „Ion Oblemenco”
fanatik.ro
image
Analiză Libertatea: Serviciile de informații din România au copiat modelul militarizat de funcționare de la serviciile rusești
libertatea.ro
image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
gsp.ro
image
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
digisport.ro
image
Hidroelectrica schimbă tarifele din octombrie. Cu cât vor fi mai mari facturile românilor
click.ro
image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de "o legiune de copii înainte de începerea unui război civil"
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Patru baruri din România, în clasamentul celor mai bune din Europa. Un local din Timişoara, în top 25
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Sute de mii de români își pierd pensia dacă nu depun un document în septembrie. Casa de pensii avertizează
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Harta lumii pe care o știm de aproape 500 de ani ar putea fi înlocuită. România susține schimbarea
playtech.ro
image
După ce a reziliat cu Rapid, Cristi Ignat a fost prezentat oficial de CFR Cluj. Update Exclusiv
fanatik.ro
image
Care este diferența dintre untul cu 65% și cel cu 82% grăsime. Pe care să îl alegi pentru prăjituri și gătit
ziare.com
image
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă din UCL
digisport.ro
image
Amendă de 200.000 de euro pentru un „suvenir” din vacanță. Descoperirea șocantă din bagajul unui bărbat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Sărbătoare în Calendarul Ortodox. Sfinții prăznuiți pe 9 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
O româncă, fostă vedetă Playboy, a murit la doar 46 de ani! Ce s-a întâmplat în Elveția
click.ro
image
Cât de ieftin este să trăiești în Chișinău? Experiența unor vloggeri români: „Așa preț nu am mai pomenit”
click.ro
image
Țuica făcută acasă poate aduce amenzi uriașe, până la 100.000 de lei. Ce regulă trebuie respectată de gospodarii români
click.ro
Kate Middleton profimedia jpg
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei
okmagazine.ro
Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd 1980 profimedia 0018832672 jpg
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
image
O româncă, fostă vedetă Playboy, a murit la doar 46 de ani! Ce s-a întâmplat în Elveția

OK! Magazine

image
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei