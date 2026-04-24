Accident mortal în Iași: o șoferiță s-a răsturnat cu mașina de pe o pasarelă după ce s-a ciocnit de un camion

Un autoturism a căzut, vineri, de pe Pasarela Bucium, din municipiul Iaşi, după ce s-a ciocnit cu un camion.

Pompierii ISU Iaşi au informat că şoferul maşinii, o femeie de 52 de ani, a decedat. Primele date arată că femeia ar fi schimbat direcţia de mers fără să se asigure, autoturismul fiind lovit de un autocamion.

În urma impactului, autoturismul a părăsit sensul de mers, apoi a căzut de pe pod. La faţa locului a sosit un echipaj medical, femeia fiind găsită în stop cardiorespirator.

S-a încercat resuscitarea acesteia, dar în final a fost constatat decesul.

Şoferul autocamionului, în vârstă de 59 de ani, a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, scrie News.

Un ieşean a scris pe Facebook că pe acel pod limita de viteză este de 30 de kilometri pe oră şi că dacă ar fi existat un parapet corespunzător autoturismul nu ar fi căzut de la înălţime.

”Femeia ucisă va fi declarată vinovată deoarece a schimbat banda de circulaţie fără să se asigure. Dar pentru o asemenea faptă pedeapsa ar trebui să fie tabla boţită la maşină, nu moartea. Camionul nu ar fi izbit atât de violent autoturismul dacă ar fi circulat cu 30 km/h. Micuţa maşină nu ar fi zburat de pe pod dacă ar fi existat un parapet corespunzător. Mortul va fi declarat singurul vinovat, ca de obicei. Iar mâine va fi o nouă zi cu sirenele maşinilor speciale filtrand traficul spre alte victime ale şoselelor”, a scrie Gabriel Lazăr pe Facebook.