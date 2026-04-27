Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Mărturia româncei prezente la evenimentul lui Trump în momentul atacului. Tamila Cristescu: „Nu credeam că poate să se întâmple așa ceva”

Tamila Cristescu, fiica unui fost deputat PSD de Satu Mare, care a fost rechemată din postul de agent consular la New York și înlăturată din Ministerul de Externe, se afla la cina corespondenților de la Casa Albă, unde s-au tras focuri de armă. Ea se afla chiar în apropierea zonei în care a început totul și a povestit despre momentul atacului.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Tamila Cristescu spune că se afla chiar lângă sala în care erau Donald Trump și mai mulți reprezentanți de rang înalt ai Administrației Prezidențiale din SUA. A părăsit sala cu doar câteva minute înainte ca focurile de armă să fie auzite, ea aflându-se în proximitatea locului unde a început atacul.

„Eu am ieșit din sală, cu un minut și jumătate-două, maxim, înainte să înceapă. Am fost la toaletă, care era exact lângă locul unde a început atacatorul să tragă. Pentru că recepția a avut loc la un hotel, am mai fost la evenimente acolo. Sala e la -1, sunt niște scări, ca să mergi la baie trebuie să ieși din sală. Eram în toaletă și am început să aud zgomotele, dar nu am realizat ce se întâmplă. Nu credeam că poate să se întâmple așa ceva”, a declarat ea, pentru Gândul.

Tamila Cristescu a povestit totodată că reacția inițială a fost de confuzie, pericolul real fiind conștientizat abia după ce a ieșit afară.

„Am ieșit din toaletă și Secret Service, care scotea pe toată lumea afară, ne-a escortat, dar n-a spus nimeni ce se întâmplă. După am văzut că erau câțiva agenți de la Secret Service într-un cerc în jurul unei persoane și mi-am dat seama că probabil acela este atacatorul. A fost inimaginabil și abia după, când am ieșit afară și a început telefonul să sune, am realizat ce s-a întâmplat. Bine că n-a apucat să intre în sală”, a adăugat ea.

Întrebată despre măsurile de securitate, Tamila Cristescu a subliniat că existau mai multe filtre. Cu toate acestea, atacatorul a reușit să ajungă într-o zonă apropiată de sala evenimentului.

„Clar a trecut de cel puțin unul dintre filtrele de securitate, pentru că a ajuns din recepție la -1. N-a ajuns în sală, dar a ajuns între al doilea și al treilea filtru de securitate. Nu era doar Donald Trump, era și JD Vance, era mai mult de jumătate din Administrația Americană”, afirmă Tamila Cristescu.

Tamila Cristescu a fost prezentă la evenimentul de la Washington FOTO Instagram
Tamila Cristescu a fost prezentă la evenimentul de la Washington FOTO Instagram

Cine e Tamila Cristescu

Tamila Cristescu, în vârstă de 25 de ani, a lucrat în funcția de consilier la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ și Sport (DGAUIS) Sector 4 de pe 1 august 2022 (când avea 22 de ani) până pe 1 septembrie 2022, arată CV-ului său.

După o lună la Primărie, pe 1 septembrie 2022, tânăra a fost detașată la Consulatul României la New York, unde a lucrat până pe 1 septembrie 2023 ca referent relații, apoi ca agent consular, potrivit site-ului de investigații Snoop.ro.

În luna iunie, aceasta a fost rechemată din postul de agent consular la New York și înlăturată din Ministerul de Externe. Oana Ţoiu a precizat la vremea respectivă că trimiterea la post în străinătate se face prin concurs și prioritar cu personal angajat al MAE.

Tatăl Tamilei, Radu Cristescu, a fost deputat de Satu Mare ales pe listele PSD în perioada 2020-2024. Până în 2019, el a făcut parte din PMP, partidul fostului președinte Traian Băsescu. Politicianul a fost dat afară din partid, iar ulterior, a fost invitat de Viorica Dăncilă să intre în PSD. În timpul Guvernului Dăncilă, Cristescu a fost numit secretar de stat la Ministerul Energiei.

Cina anuală a corespondenților de la Casa Albă a fost întreruptă brusc de zgomote puternice sâmbătă seara, la Washington. Cei aproximativ 2.600 de invitați, precum şi Donald Trump şi soția sa, Melania, s-au pus la adăpost. Președintele şi soția sa au fost evacuați de urgență de agenții secreți.

Ulterior, întreaga sală a fost evacuată, la fel şi membrii guvernului american, de la şeful Pentagonului, Pete Hegseth, până la şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance.

