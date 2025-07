Tamila Cristescu, fiica unui fost deputat PSD de Satu Mare, care a fost rechemată din postul de agent consular la New York și înlăturată din Ministerul de Externe, i-a transmis un mesaj vulgar ministrului Oana Țoiu.

Tamila Cristescu a postat pe Instagram o fotografie în care poartă un tricou cu un text vulgar, „One, two, fuck you” („unu, doi, du-te dracu’”) alături de mesajul „from NY with love” (trad. „Din New York, cu dragoste”), etichetând-o pe Oana Țoiu.

Anterior, Oana Țoiu a explicat că a înlăturat-o pe Tamila Cristescu din funcția ocupată în cadrul ministerului deoarece „existau mai multe petiții, reclamații, legate de acest lucru”

„De la momentul detașării dumneaei și până la momentul în care am încetat această detașare au existat mai multe oportunități pentru a putea da concurs pentru postul respectiv. Deci, dacă exista o intenție serioasă de a urmări acea cale de carieră, a existat și posibilitatea de a aplica la concurs”, a explicat Oana Țoiu la Digi24.

Ministrul de Externe a mai precizat că a solicitat o evaluare rapidă și propuneri concrete de reformă în MAE pe criterii de competență și profesionalism și în acest moment sunt analizate detașările.

Oana Țoiu a mai spus că există mai multe cazuri similare celui amintit, în care persoane fără experiență în diplomație, care au lucrat în primării, au fost detașată la MAE

„Avem din mai multe comune persoane detașate, și cu o detașare prelungită o dată la șase luni, și în unele cazuri s-au depășit 10 ani, în ritmul acesta de prelungire a detașărilor, sigur că da. O să revenim cu decizii”, a mai spus ministrul, subliniind că respectivele cazuri vor fi reevaluate, în paralel cu oportunitatea organizării de concursuri atât pentru cei din MAE, cât și pentru tinerii care vor să urmeze această carieră.

Tamila Cristescu, în vârstă de 25 de ani, a lucrat în funcția de consilier la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ și Sport (DGAUIS) Sector 4 de pe 1 august 2022 (când avea 22 de ani) până pe 1 septembrie 2022, arată CV-ului său.

După o lună la Primărie, pe 1 septembrie 2022, tânăra a fost detașată la Consulatul României la New York, unde a lucrat până pe 1 septembrie 2023 ca referent relații, apoi ca agent consular – poziție pe care a ocupat-o până în prezent, potrivit site-ului de investigații Snoop.ro.

Tatăl Tamilei, Radu Cristescu, a fost deputat de Satu Mare ales pe listele PSD în perioada 2020-2024. Până în 2019, el a făcut parte din PMP, partidul fostului președinte Traian Băsescu. Politicianul a fost dat afară din partid, iar ulterior, a fost invitat de Viorica Dăncilă să intre în PSD.

În timpul Guvernului Dăncilă, Cristescu a fost numit secretar de stat la Ministerul Energiei.