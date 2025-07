Radu Cristescu, fostul deputat PSD de Satu Mare, a declarat, marți seară, că el a angajat-o pe fiica sa, Tamila, la Primăria Sectorului 4, unde a lucrat înainte să fie detașată la Consulatul General al României din New York.

Afirmația fostului parlamentar a fost făcută în direct la Realitatea Plus.

„Ea când a venit în țară după studii, nu a vrut, nu i-a plăcut, am angajat-o la Primăria Sectorului 4”, a spus Radu Cristescu.

Tamila Andreea Cristescu, fiica fostului deputat PSD, a fost detașată ca agent consular la New York în anul 2022, după doar o lună de muncă într-o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 4, potrivit publicației Snoop.

Tamila, în vârstă de 25 de ani, a lucrat în funcția de consilier la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ și Sport (DGAUIS) Sector 4 de pe 1 august 2022 până pe 1 septembrie 2022. PE 1 septembrie 2022, tânăra a fost detașată la Consulatul României la New York, unde a lucrat până pe 1 septembrie 2023 ca referent relații, apoi ca agent consular.

Ulterior, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a rechemat-o pe Tamila Cristescu sâmbătă, 28 iunie, de la post, în contextul unui proces de „reformă și întărire a capacității MAE”.

Radu Cristescu consideră că gestul ministrului de Externe este făcut din răzbunare.

„Doamna Țoiu spune că această chemare în țară a fiicei mele a fost făcută în contextul procesului de reformă și întărire a capacității Ministerului Afacerilor Externe. Dacă această chemare a fiicei mele a fost făcută în acest context de reformă... atunci salut decizia doamnei Țoiu. Dacă cu asta a început reforma MAE... Problema este în felul următor: S-a vorbit mult în campanie despre Rusia și despre epurări politice. Este pur și simplu o răzbunare politică împotriva mea unde a căzut victimă fiica mea. Acum trei zile, a apărut pe social media un video dintr-o emisiune în care am fost eu invitat alături de Oana Țoiu. În cadrul emisiunii, în stilul meu, am zis că USR este un partid de hoți, corupți, iar doamna Țoiu a ieșit din emisiune de vreo două-trei ori. Acel video a fost mediatizat și a avut milioane de vizualizări. Asta a fost cam marți-miercuri. Vineri, doamna Țoiu o cheamă pe fiica mea în țară de la post de la New York”, a precizat Radu Cristescu, la România TV.

Acesta a mai susținut că misiunea fiicei sale la Consulatul General al României din New York se încheia pe 31 iulie.

„Așa că întreb: este reformă sau răzbunare? De ce spun asta? Pentru că misiunea fiicei mele oricum se încheia pe 31 iulie. Deci, oricum ea venea acasă. Să o chemi cu o lună mai devreme doar pentru că a apărut un filmuleț în care tu și partidul tău sunteți făcuți corupți și tu pleci din emisiune... asta înseamnă răzbunare. Fiica mea este pregătită pentru acest post”, a mai adăugat acesta.