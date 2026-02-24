Selecția pentru șefia DNA intră în etapa finală: încep interviurile pentru funcția de procuror-șef și adjunct

Candidații pentru șefia DNA și pentru funcțiile de adjunct susțin marți, 24 februarie, interviurile la Ministerul Justiției, în fața comisiei care va evalua proiectele de management și experiența profesională.

Printre aceștia se numără Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA și delegat în funcția de procuror-șef adjunct, Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), și Tatiana Toader, procuror-șef adjunct al DNA.

Pentru cele două posturi de procuror-șef adjunct al DNA, interviurile vor fi susținute de Marinela Mincă, procuror-șef al Secției judiciare din DNA, Mihai Prună, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) – Secția de urmărire penală, și Marius-Ionel Ștefan, procuror-șef serviciu în cadrul Serviciului Teritorial Pitești al DNA.

Pe 16 februarie, Ministerul Justiției a anunțat că toți cei 19 candidați înscriși pentru funcțiile de conducere de la PICCJ, DNA și DIICOT au îndeplinit condițiile necesare.

Luni, 23 februarie, interviurile pentru funcția de procuror general au fost susținute de Cristina Chiriac, procuror-șef serviciu la DNA Iași, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

De asemenea, Marius Voineag, actualul procuror-șef al DNA, a fost audiat pentru ocuparea funcției de adjunct al procurorului general al PICCJ.

Potrivit Ministerului Justiției, timpul alocat prezentării proiectului pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere este de maximum 30 de minute, iar sesiunea de întrebări și răspunsuri nu poate depăși o oră.

Rezultatele selecției sunt estimate să fie publicate pe 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiției vor fi înaintate Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru emiterea avizului consultativ.

Funcțiile de procuror general al PICCJ și de procuror-șef al DNA vor rămâne vacante începând cu 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT de la 14 aprilie.