Marian Murguleț, fost oficial guvernamental, este verificat de Antifraudă pentru posibile infracțiuni fiscale

Marian Murguleț, fost Chief Information Officer al Guvernului în perioada în care Executivul a fost condus de Viorica Dăncilă și Ludovic Orban, este vizat de un control al Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Verificările vizează operațiuni financiare de ordinul zecilor de milioane de lei, fiind analizată inclusiv posibilitatea existenței unor fapte de natură fiscală.

Marian Murguleț, fost CIO al Guvernului, este verificat de Antifraudă. Foto: News.ro

Murguleț a ocupat funcția de CIO al Guvernului începând din 2019. Din această poziție, a avut responsabilități legate de strategia IT a administrației centrale, arhitectura informatică a instituțiilor publice și proiectele de digitalizare ale statului. A fost îndepărtat din funcție la începutul mandatului lui Florin Cîțu.

Numirea sa în funcția de CIO a fost contestată la momentul respectiv, inclusiv din cauza pregătirii sale profesionale. Murguleț este absolvent de Finanțe la Academia de Studii Economice și a lucrat în domeniul IT după o perioadă în diplomație, ocupând inclusiv o poziție în cadrul SIVECO România.

Compania a fost ulterior implicată într-un dosar penal. Irina Socol, cofondatoarea și fosta președintă a SIVECO, a fost condamnată definitiv la doi ani și șase luni de închisoare pentru evaziune fiscală, într-un dosar referitor la tranzacții fictive și un prejudiciu estimat la peste trei milioane de euro.

Murguleț și-a vândut participația la Trencadis

La sfârșitul lunii august, Marian Murguleț și partenerul său de afaceri, Adrian Văduva, au anunțat că își vând integral participațiile deținute în compania Trencadis.

Murguleț intrase în acționariatul companiei după plecarea din administrația publică. Traseul său profesional a continuat astfel în mediul privat, inclusiv într-o companie care a derulat contracte cu instituții publice.

Potrivit informațiilor publicate de Știripesurse, decizia de retragere din Trencadis ar avea legătură cu verificările derulate de Antifraudă. Surse din piață citate de publicație susțin că existența controlului era cunoscută înainte de anunțul privind vânzarea participațiilor și că aceasta ar fi fost una dintre cauzele deciziei.

Până în acest moment, rezultatele controlului fiscal nu au fost făcute publice, iar existența unor infracțiuni nu este stabilită.

Verificările vizează operațiuni financiare de ordinul zecilor de milioane de lei, iar inspectorii Antifraudă urmează să stabilească dacă acestea au respectat legislația fiscală și dacă există elemente care să impună sesizarea organelor judiciare.