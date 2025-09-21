Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar nu are soluții pentru ele”

Fostul președinte Traian Băsescu a rememorat, duminică seară, discuția pe care a avut-o în 2012 cu Călin Georgescu, care își dorea atunci să fie premier. Băsescu spune că întâlnirea a fost solicitată de colegi, dar s-a convins imediat că nu este „un om extraordinar”, așa cum i-a fost prezentat.

„Am avut o discuție cu el, cred că în 2012, când se oferea să fie premier. A venit la mine, l-am primit la insistența unor colegi care spuneau că e un om extraordinar. După o jumătate de oră mi-am dat seama că este un tip care enunță 1.000 de probleme, dar nu are soluții pentru ele”, a declarat Băsescu la România TV.

Fostul președinte a adăugat că, după doar 20 de minute de discuție, a considerat că nu merită să mai continue dialogul: „Este talentat, e un om talentat pentru a atrage, a convinge, a explica superficial lucrurile. Nu o să-l vedeți abordând profund problemele”.

Declarația a fost făcută în contextul discuției despre anularea alegerilor prezidențiale și despre rechizitoriul în care numele lui Călin Georgescu apare alături de al altor 22 de persoane.

Băsescu a sugerat că alegerile nu ar fi fost anulate dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns în turul doi al scrutinului.

„Personal, nu cred că există o motivație pentru anularea alegerilor și tot timpul am spus că, dacă Ciolacu ar fi intrat în turul doi, alegerile nu s-ar fi anulat, este opinia mea”, a declarat Băsescu.

Acesta a făcut referire și la rechizitoriul recent întocmit în dosarul Călin Georgescu, subliniind că documentul nu exista la momentul deciziei de anulare: „Acest document, care nu e definitiv, nu exista pe data de 6 decembrie și atunci rămâne să ne întrebăm în ce bază au fost anulate alegerile.”

În plus, fostul președinte a lăsat să se înțeleagă că, în opinia sa, Georgescu este mai degrabă rezultatul „unui joc dâmbovițean” decât al unei operațiuni orchestrate de Moscova: „Este creația structurilor statului român, s-a învârtit în foarte multe instituții, inclusiv în Ministerul de Externe.”