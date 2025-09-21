search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar nu are soluții pentru ele”

0
0
Publicat:

Fostul președinte Traian Băsescu a rememorat, duminică seară, discuția pe care a avut-o în 2012 cu Călin Georgescu, care își dorea atunci să fie premier. Băsescu spune că întâlnirea a fost solicitată de colegi, dar s-a convins imediat că nu este „un om extraordinar”, așa cum i-a fost prezentat. 

Traian Băsescu FOTO Inquam / Octav Ganea
Traian Băsescu FOTO Inquam / Octav Ganea

Am avut o discuție cu el, cred că în 2012, când se oferea să fie premier. A venit la mine, l-am primit la insistența unor colegi care spuneau că e un om extraordinar. După o jumătate de oră mi-am dat seama că este un tip care enunță 1.000 de probleme, dar nu are soluții pentru ele”, a declarat Băsescu la România TV.

Fostul președinte a adăugat că, după doar 20 de minute de discuție, a considerat că nu merită să mai continue dialogul: „Este talentat, e un om talentat pentru a atrage, a convinge, a explica superficial lucrurile. Nu o să-l vedeți abordând profund problemele”.

Declarația a fost făcută în contextul discuției despre anularea alegerilor prezidențiale și despre rechizitoriul în care numele lui Călin Georgescu apare alături de al altor 22 de persoane.

Băsescu a sugerat că alegerile nu ar fi fost anulate dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns în turul doi al scrutinului.

Personal, nu cred că există o motivație pentru anularea alegerilor și tot timpul am spus că, dacă Ciolacu ar fi intrat în turul doi, alegerile nu s-ar fi anulat, este opinia mea”, a declarat Băsescu.

Acesta a făcut referire și la rechizitoriul recent întocmit în dosarul Călin Georgescu, subliniind că documentul nu exista la momentul deciziei de anulare: „Acest document, care nu e definitiv, nu exista pe data de 6 decembrie și atunci rămâne să ne întrebăm în ce bază au fost anulate alegerile.”

În plus, fostul președinte a lăsat să se înțeleagă că, în opinia sa, Georgescu este mai degrabă rezultatul „unui joc dâmbovițean” decât al unei operațiuni orchestrate de Moscova: „Este creația structurilor statului român, s-a învârtit în foarte multe instituții, inclusiv în Ministerul de Externe.”

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre Gabi Tamaș. A recunoscut tot după ce s-a întors de la Asia Express
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Ce au scris turcii, după ce Ianis Hagi a fost cel mai bun în Istanbul Bașakșehir - Alanyaspor
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Statul face economii din concediile medicale. După trei luni de controale, doctorii sunt mai prudenţi
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e milionar
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
romaniatv.net
image
Care sunt cele patru zodii ce atrag iubirea în octombrie 2025
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii
click.ro
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Marea tristețe a lui Irinel Columbeanu, după ce Irinuca a defilat pe podiumul de modă, fără știrea lui: „Vrea s-o vadă medic, nu fotomodel, ca mama ei”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?