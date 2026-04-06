Marco Rubio are putea veni în România. Mizele reuniunii organizate la București

Casa Albă ar fi răspuns invitației României de a participa la Summitul București 9 (B9) din data de 13 mai 2026, un eveniment crucial pentru securitatea flancului estic al NATO.

SUA ar fi confirmat prezența, însă până la acest moment nu este clar cine va participa. Donald Trump a infirmat venirea sa. Este posibil ca Marco Rubio să vină la București, pentru evenimentul din luna mai, conform surselor Antena 3 CNN.

Mizele reuniunii și rolul strategic al României

Summitul va reuni reprezentanții celor nouă state din estul Alianței (Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia). Printre punctele cheie de pe agendă se numără:

- Reconstrucția Ucrainei: România a propus utilizarea bazelor de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii ca noduri logistice pentru eforturile de reconstrucție și garanțiile de securitate post-conflict.

- Cooperarea cu SUA: Relația strategică a fost reafirmată recent prin participarea președintelui Nicușor Dan, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump.

Angajamentul umanitar al României

În cadrul discuțiilor internaționale recente, președintele Nicușor Dan a subliniat disponibilitatea țării de a sprijini victimele conflictelor, inclusiv în zona Gaza. Nicușor Dan a menționat posibilitatea creșterii numărului de zboruri pentru evacuarea medicală a copiilor: „Puteţi conta pe noi”, a transmis acesta la finalul intervenției sale.

Contextul Formatului B9

Lansată în 2015 la inițiativa României și Poloniei, platforma B9 servește drept cadru de coordonare politică pentru statele de pe flancul estic înainte de marile summituri NATO. Ediția din acest an este privită ca un moment decisiv pentru articularea unei poziții comune privind apărarea antiaeriană și mobilitatea militară în regiune.