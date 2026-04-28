Șefii Dacia cer reluarea programului Rabla: „România este singura piață unde nu creștem”

Piața auto din România încetinește accentuat, în contextul în care vânzările scad, iar incertitudinile economice și întârzierea programului Rabla afectează cererea. Oficialii Dacia avertizează că 2026 va fi un an dificil, cel puțin în prima jumătate.

„România este singura piață unde nu creștem, în rest creștem peste tot în Europa. Piața românească este deprimată din cauza amânării Rabla și din cauza crizei cu care ne confruntăm în România”, a avertizat Frank Marotte, directorul de vânzări la nivel global al companiei Dacia, potrivit Profit.ro.

La rândul său, Mihai Bordeanu, director de țară al Renault Group și director general pentru Europa de Sud-Est al mărcii Dacia, a avertizat că putem numi piața ca fiind „deprimată la minus 20% în primul trimestru”.

„De ce se întâmplă asta? Mai întâi, pentru că întreaga țară este deprimată. Am deschis televizorul în România și dacă stai acolo 5 minute la orice program de știri, vei fi deprimat. Îți pot garanta. Aceasta este o metaforă”, spune Mihai Bordeanu.

Programul Rabla

Acesta a vorbit totodată și despre Programul Rabla, care a reprezentat pentru industria auto un adevărat stimulent în fața avalanșei de mașini second-hand din import.

„Rabla este extrem de importantă pentru Dacia. Și nu avem nicio idee dacă programul va fi în 2026! Desigur, atunci încercăm nu doar noi, ci și voi ca jurnaliști, și am văzut lucruri în ziare. Faci ceea ce este corect pentru că faci guvernul să se trezească și sper să o facă. Oricare ar fi Guvernul de mâine, se vor trezi și vor privi industria și industria auto, pentru că aceasta a fost de succes în România. Și nu cred că vor ca succesul să nu mai fie. Așadar, piața locală ar trebui să fie de asemenea importantă pentru ei”, a spus Mihai Bordeanu.

Ce ne așteaptă anul acesta

Oficialul Dacia a făcut și unele previziuni pentru anul acesta.

El a precizat că, din toate discuțiile pe care le-a avut cu colegii, băncile, și companiile financiare, „toată lumea spune că va fi un 2026 dificil”.

„Va fi foarte dur. Există speranță după vacanța de vară. Dacă, din nou, nu se va mai întâmpla o altă catastrofă politică în zilele ce urmează. Sper că toți suntem de acord cu asta”, a declarat oficialul.

Dacia a înregistrat un recul puternic în primele trei luni ale anului, având o scădere majoră a cotei de piață, la circa 18% în martie, după un rezultat negativ (-21%) la înmatriculări, cu doar 4.983 de autoturisme. Recordul negativ al cotei de piață l-a depășit pe cel anterior, din ianuarie, care coborâse la 18,2%. În ultima lună a anului 2025, cota de piață a mărcii Dacia era de peste 32%, iar la finalul primului trimestru din 2025 aceasta era de 29,5%, notează Profit.ro.