Cinci state din UE cer măsuri comerciale mai dure împotriva Chinei. Germania lipsește din tabăra celor care cer confruntare economică

Franța, Italia, Spania, Olanda și Lituania cer Uniunii Europene să adopte o politică comercială mult mai agresivă împotriva Chinei și a statelor acuzate de practici economice neloiale. Cele cinci țări solicită Comisiei Europene să folosească mai des tarife vamale, anchete comerciale și noi instrumente de protecție economică.

Potrivit unui document comun consultat de POLITICO, grupul condus de Paris cere Bruxellesului să reacționeze mai rapid și mai ferm în fața dezechilibrelor comerciale generate de supraproducția industrială și de politicile considerate abuzive ale unor parteneri comerciali majori.

Deși documentul nu menționează direct China, referirile la Beijing sunt evidente. Cele cinci state acuză faptul că „unii dintre principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene” subminează regulile economiei globale prin bariere comerciale și prin supracapacități industriale masive.

Europa vrea mai multe anchete și tarife comerciale

Documentul a fost transmis Comisiei Europene și statelor membre înaintea unei dezbateri strategice interne privind amenințarea competitivă reprezentată de China pentru economia europeană.

Semnatarii cer Comisiei să deschidă mai frecvent investigații privind practicile comerciale incorecte și să utilizeze mai rapid mecanismele de apărare comercială existente.

Printre măsurile propuse se numără: lansarea mai rapidă a anchetelor anti-dumping; utilizarea mai agresivă a taxelor vamale;sancțiuni comerciale împotriva companiilor și statelor considerate responsabile de concurență neloială; consolidarea echipelor europene care investighează fraudele comerciale.

Cele cinci țări solicită, de asemenea, ca noțiunea de „securitate economică” să devină un criteriu central atunci când Bruxellesul decide deschiderea unor investigații comerciale.

„Europa trebuie să își protejeze industriile strategice”

Potrivit documentului, noua abordare ar trebui să permită protejarea sectoarelor industriale considerate strategice și să împiedice dispariția capacităților de producție europene.

Semnatarii avertizează că anumite industrii europene riscă să fie sufocate de importurile masive și subvenționate venite din afara UE, în special din China.

În acest context, cele cinci state propun inclusiv crearea unui nou „instrument de reziliență” — un mecanism comercial special care să poată fi activat atunci când regulile actuale nu permit reacții suficient de rapide.

O altă schimbare importantă vizează posibilitatea ca Uniunea Europeană să aplice taxe antisubvenție direct companiilor străine. În prezent, astfel de măsuri pot fi impuse doar statelor și anumitor categorii de produse.

Macron cere Europei să urmeze modelul american

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut recent Uniunii Europene să se inspire din politica comercială a Statelor Unite și să adopte măsuri mai ferme pentru protejarea industriilor strategice europene.

Parisul consideră că unul dintre cele mai mari riscuri pentru economia occidentală îl reprezintă dezechilibrele comerciale globale și exporturile masive chinezești care inundă piețele internaționale.

Tema va deveni una dintre prioritățile summitului G7 organizat de Franța la Evian-les-Bains, pe 15 iunie.

Germania lipsește din tabăra celor care cer confruntare economică

Documentul este semnat de cele mai mari economii ale Uniunii Europene, cu excepția Germaniei, care continuă să adopte o poziție mai prudentă în relația comercială cu Beijingul.

Berlinul rămâne puternic dependent de piața chineză, în special în sectoarele auto și industrial, iar guvernul german evită deocamdată susținerea unor măsuri comerciale extrem de dure împotriva Chinei.

Totuși, presiunile asupra Bruxellesului pentru adoptarea unei politici economice mai defensive cresc rapid, pe fondul tensiunilor comerciale globale și al temerilor că Europa riscă să piardă competiția industrială cu marile economii ale lumii.