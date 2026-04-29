Mercedes îl dă în judecată pe Victor Osimhen. Atancatul nigerian ar fi fugit și cu mașina, și cu banii

Nigerianul Victor Osimhen (27 de ani), atacantul echipei turce de fotbal Galatasaray Istanbul, este din nou în atenția publicului pentru un incident petrecut în afara terenului.

Conform publicației italiene La Stampa, jucătorul nigerian a fost reclamat de Mercedes-Benz Financial Services Italia la Milano pentru neplata unui contract de leasing.

Presupusele restanțe se ridică la aproximativ 90.000 de euro pentru un Clasa G. Acuzația este de delapidare.

Litigiul se referă la un vehicul de lux pe care Osimhen l-ar fi luat în leasing în ultimele luni. Conform informațiilor, contractul prevedea plăți periodice, care, însă, nu au fost achitate la timp.

După repetate solicitări fără răspuns, compania ar fi decis să ia măsurile legale. Conform rechizitoriului, mașina nu a fost returnată la sfârșitul contractului de trei ani.

Anturajul lui Osimhen nu a emis încă o declarație oficială. Unii speculează o posibilă confuzie birocratică sau o gestionare indirectă a plăților de către o terță parte.

Sunt așteptate detalii în următoarele zile, existând posibilitatea ca părțile să ajungă la o înțelegere extrajudiciară pentru a rezolva rapid problema și a evita o lungă bătălie în instanță.