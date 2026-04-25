Video Zona locuită din Galați unde au căzut fragmentele de dronă rusească. „Am văzut poliție, pompieri. La 5 am auzit portiere”

Au apărut primele imagini de la locul incidentului din Galați, unde fragmente de dronă au căzut într-o zonă locuită, în noaptea trecută, în zona Bariera Traian. Resturile au lovit un atelier din curtea unui localnic și un stâlp de electricitate, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție și pompieri.

Localnicii spun că intervenția autorităților a continuat până dimineață. „Am văzut poliție, pompieri. La 5 am auzit portiere. Am ieșit la balcon. Au ridicat o dronă”, a povestit un martor, pentru Digi24.

Oamenii spun că nu au primit explicații clare imediat după incident, iar autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre proveniența fragmentelor.

Incidentul are loc pe fondul unor noi atacuri cu drone lansate de forțele ruse asupra sudului Ucrainei, în apropierea frontierei fluviale cu România. Ministerul Apărării Naționale a transmis că radarele românești au detectat în cursul nopții mai multe ținte aeriene aflate în proximitatea spațiului național.

Ca măsură de reacție, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au decolat în jurul orei 02:00 de la Baza 86 Fetești. Piloții au avut contact radar cu o țintă aflată la aproximativ 1,5 kilometri de localitatea ucraineană Reni, unde au fost raportate explozii.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a dispus alertarea populației din localitățile Grindu și Isaccea, județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert în jurul orei 02:14. La scurt timp, în Galați au fost raportate căderi de obiecte, iar echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale Ministerului Afacerilor Interne au intervenit pentru securizarea perimetrului.

Autoritățile au confirmat ulterior că fragmentele identificate provin de la o dronă, fiind găsite în mai multe puncte din zonă.

Deși nu au fost înregistrate victime, ancheta este în desfășurare, iar zona rămâne sub monitorizare. Ministerul Apărării Naționale a condamnat „acțiunile iresponsabile” ale Federației Ruse, considerându-le o provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Oficialii subliniază că România își menține angajamentele ca stat membru NATO și continuă cooperarea cu aliații pentru protejarea spațiului aerian național.