Contracte de aproape un miliard de euro pentru MAI. Cu ce echipamente se dotează Poliția, Jandarmeria și pompierii

Ministerul Afacerilor Interne anunță că a încheiat în cadrul programului SAFE contracte și acorduri-cadru în valoare totală de peste 973 de milioane de euro.

Contractele vizează proiecte majore de investiții destinate creșterii capacității operaționale a structurilor MAI în domenii esențiale pentru securitatea națională, protecția populației și răspunsul la situații de urgență: mobilitate militară, managementul victimelor multiple, protecție CBRNe, evacuare în masă, intervenție aeriană și navală, comunicații critice și reziliență informatică.

Procedurile individuale de achiziție, derulate în cadrul proiectelor SAFE, au fost realizate cu furnizori aprobați de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Contractele încheiate de MAI se ridică la valoarea de 973.113.125 de euro, după cum urmează:

-SAFE_RO_CAT1_S_26 – Mobilitate Militară 10.921.000 euro;

-SAFE_RO_CAT1_C_26.5 – Autospeciale operaționale de intervenție 115.925.000 euro;

-SAFE_RO_CAT2_S_27 – Management victime multiple și protecție CBRNe 431.861.000 euro;

-SAFE_RO_CAT2_S_29 – Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă 292.886.125 euro;

-SAFE_RO_CAT2_S_030 – Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă 121.520.000 euro.

„Prin aceste investiții, România își consolidează capacitatea de intervenție în scenarii complexe, inclusiv dezastre naturale, accidente colective, incidente CBRNe, evacuări medicale multiple, operațiuni de căutare-salvare, intervenții aeriene și navale, transport de personal și materiale esențiale, precum și asigurarea comunicațiilor critice în situații excepționale”, anunță MAI.

O componentă importantă a programului este destinată Departamentului pentru Situații de Urgență, prin investiții în aviație, protecție civilă și intervenție operativă. Sunt avute în vedere două avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG, 12 elicoptere Airbus H145 și H160, un centru integrat de simulare în zbor, autospeciale pentru transportul victimelor multiple și situații de urgență, ambulanțe pentru transportul pacienților înalt contagioși, completuri mobile pentru managementul fatalităților în masă, șalupe Search and Rescue și un tren de intervenție pent4ru transport victime multiple și intervenții în situații de urgență.

Cele două avioane tactice multirol vor permite derularea unor misiuni complexe, de la suport aerian pentru monitorizarea și coordonarea intervențiilor în situații de urgență majore, până la evacuări medicale multiple, transport de echipe specializate, transport de materiale de intervenție și sprijin pentru populație.

Centrul integrat de simulare în zbor pentru Airbus H135 și Sikorsky S-70M Black Hawk va contribui la creșterea siguranței aeronautice, la pregătirea echipajelor în condiții apropiate de cele reale și la reducerea costurilor de instruire în zbor real.

Elicopterele Airbus H145 și H160 (3x H 160 pentru ordine publică, 4x H 160 pentru pentru misiuni multirol protecție civilă și 5x H 145 pentru misiuni SMURD și salvare montană) vor consolida capacitatea națională de intervenție aeriană, protecție civilă și gestionare a situațiilor de urgență, inclusiv pentru misiuni SMURD, salvare montană, căutare-salvare, transport operativ, sprijin logistic și intervenții în zone greu accesibile.

Autospecialele pentru transport victime multiple și intervenții în situații de urgență, ambulanțele pentru transport înalt contagioși și completurile mobile pentru managementul fatalităților în masă vor crește capacitatea de răspuns a structurilor MAI în cazul evenimentelor cu număr mare de victime, al situațiilor cu risc biologic și al scenariilor de intervenție complexă.

Șalupele Search and Rescue și șalupele maritime de intervenție vor întări capacitatea de acțiune pe apă, inclusiv pentru salvarea persoanelor aflate în pericol, intervenții la bordul navelor, stingerea incendiilor și sprijinirea operațiunilor desfășurate în zone portuare, fluviale sau maritime.

Totodată, investițiile în comunicații critice și reziliență informatică vor contribui la protejarea infrastructurilor operaționale ale MAI, la continuitatea serviciilor esențiale și la creșterea capacității de coordonare între structurile operative în situații de criză.