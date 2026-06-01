search
Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Contracte de aproape un miliard de euro pentru MAI. Cu ce echipamente se dotează Poliția, Jandarmeria și pompierii

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ministerul Afacerilor Interne anunță că a încheiat în cadrul programului SAFE contracte și acorduri-cadru în valoare totală de peste 973 de milioane de euro.

Avioane tactice Leonardo C-27J Spartan NG FOTO: X
Avioane tactice Leonardo C-27J Spartan NG FOTO: X

Contractele vizează proiecte majore de investiții destinate creșterii capacității operaționale a structurilor MAI în domenii esențiale pentru securitatea națională, protecția populației și răspunsul la situații de urgență: mobilitate militară, managementul victimelor multiple, protecție CBRNe, evacuare în masă, intervenție aeriană și navală, comunicații critice și reziliență informatică.

Procedurile individuale de achiziție, derulate în cadrul proiectelor SAFE, au fost realizate cu furnizori aprobați de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Contractele încheiate de MAI se ridică la valoarea de 973.113.125 de euro, după cum urmează:

-SAFE_RO_CAT1_S_26 – Mobilitate Militară 10.921.000 euro;

-SAFE_RO_CAT1_C_26.5 – Autospeciale operaționale de intervenție 115.925.000 euro;

-SAFE_RO_CAT2_S_27 – Management victime multiple și protecție CBRNe 431.861.000 euro;

-SAFE_RO_CAT2_S_29 – Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă 292.886.125 euro;

-SAFE_RO_CAT2_S_030 – Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă 121.520.000 euro.

„Prin aceste investiții, România își consolidează capacitatea de intervenție în scenarii complexe, inclusiv dezastre naturale, accidente colective, incidente CBRNe, evacuări medicale multiple, operațiuni de căutare-salvare, intervenții aeriene și navale, transport de personal și materiale esențiale, precum și asigurarea comunicațiilor critice în situații excepționale”, anunță MAI.

O componentă importantă a programului este destinată Departamentului pentru Situații de Urgență, prin investiții în aviație, protecție civilă și intervenție operativă. Sunt avute în vedere două avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG, 12 elicoptere Airbus H145 și H160, un centru integrat de simulare în zbor, autospeciale pentru transportul victimelor multiple și situații de urgență, ambulanțe pentru transportul pacienților înalt contagioși, completuri mobile pentru managementul fatalităților în masă, șalupe Search and Rescue și un tren de intervenție pent4ru transport victime multiple și intervenții în situații de urgență.

Cele două avioane tactice multirol vor permite derularea unor misiuni complexe, de la suport aerian pentru monitorizarea și coordonarea intervențiilor în situații de urgență majore, până la evacuări medicale multiple, transport de echipe specializate, transport de materiale de intervenție și sprijin pentru populație.

Centrul integrat de simulare în zbor pentru Airbus H135 și Sikorsky S-70M Black Hawk va contribui la creșterea siguranței aeronautice, la pregătirea echipajelor în condiții apropiate de cele reale și la reducerea costurilor de instruire în zbor real.

Elicopterele Airbus H145 și H160 (3x H 160 pentru ordine publică, 4x H 160 pentru pentru misiuni multirol protecție civilă și 5x H 145 pentru misiuni SMURD și salvare montană) vor consolida capacitatea națională de intervenție aeriană, protecție civilă și gestionare a situațiilor de urgență, inclusiv pentru misiuni SMURD, salvare montană, căutare-salvare, transport operativ, sprijin logistic și intervenții în zone greu accesibile.

Autospecialele pentru transport victime multiple și intervenții în situații de urgență, ambulanțele pentru transport înalt contagioși și completurile mobile pentru managementul fatalităților în masă vor crește capacitatea de răspuns a structurilor MAI în cazul evenimentelor cu număr mare de victime, al situațiilor cu risc biologic și al scenariilor de intervenție complexă.

Șalupele Search and Rescue și șalupele maritime de intervenție vor întări capacitatea de acțiune pe apă, inclusiv pentru salvarea persoanelor aflate în pericol, intervenții la bordul navelor, stingerea incendiilor și sprijinirea operațiunilor desfășurate în zone portuare, fluviale sau maritime.

Totodată, investițiile în comunicații critice și reziliență informatică vor contribui la protejarea infrastructurilor operaționale ale MAI, la continuitatea serviciilor esențiale și la creșterea capacității de coordonare între structurile operative în situații de criză.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
digi24.ro
image
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Comandatul Suprem al Armatei și Ministrul Apărării nu se pun de acord cu privire la traiectoria dronei de la Galați. Una susține Nicușor Dan, alta Radu Miruță
gandul.ro
image
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Tragedie în fotbal! Fostul internațional a murit la doar 33 de ani
fanatik.ro
image
Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
libertatea.ro
image
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
digisport.ro
image
Tragedie pe calea ferată în Ialomița: o femeie a murit, iar un copil de 5 ani a fost rănit grav
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
observatornews.ro
image
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
cancan.ro
image
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cum să verifici dacă un magazin online este scam înainte să îți golească portofelul
playtech.ro
image
Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl, proprietarii Dedeman
fanatik.ro
image
Povestea castelului premierului maghiar care s-a sinucis va fi reabilitat de către Consiliul Județean Maramureș. Lucrările costă peste 61 de milioane de lei
ziare.com
image
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
digisport.ro
image
Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc s-a afișat cu noua iubită. Ce a spus despre relația fostului soț: „Bănuiesc că știe”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Demisie-şoc la Antena 3. Vedeta postului a anunţat în direct
romaniatv.net
image
Horoscopul lunii iunie. Cinci zodii vor avea parte de noroc la început de vară
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?
click.ro
image
Ce s-a întâmplat între Andreea Matei și Rareș Cojoc? Dansatoarea a lipsit de la aniversarea partenerului ei
click.ro
image
Daciana Sârbu și Victor Ponta s-au reunit după divorț. Motivul special care i-a adus din nou împreună: „Ce e mai bun abia urmează”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
Jennifer Lopez cu Emme foto Profimedia jpg
Copilul lui Jennifer Lopez a terminat liceul și și-a schimbat numele. Și sexul?
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi somnul de veci alături de marea dragoste. Ce scrie pe coroana depusă de sora ei
image
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?

OK! Magazine

image
Ce dramă la Palat! Viitorul rege stă cu inima cât un purice, soția i se poate stinge oricând. Ce decizie neașteptată a luat

Click! Pentru femei

image
Dua Lipa, în culmea fericirii! S-a măritat cu sufletul ei pereche la Londra. Urmează încă o nuntă în Italia?

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 10 diferențe în 33 de secunde?