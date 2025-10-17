Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune Comtois furați din Franța. Un exemplar costă 5.500 de euro

Autoritățile franceze au anunțat vineri că au destructurat o rețea de trafic de cai de tracțiune, șapte persoane fiind reținute în Franța și România. Potrivit procurorilor, patru dintre cei nouă cai furați în lunile mai și iunie din Franța au fost găsiți sănătoși în România.

Procurorul Cedric Logelin din Besancon, departament din estul Franței, a precizat că animalele vizate erau cai de tracțiune Comtois, cunoscuți pentru robustețea lor și folosiți în exploatări forestiere. „De la început a fost clar că hoții nu urmau să vândă pentru carne caii din această rasă”, a subliniat Logelin, potrivit Agerpres.

Furturile au provocat agitație în comunitatea crescătorilor, dar și printre apărătorii animalelor. În cadrul unei conferințe de presă, procurorul a citat păgubiți care au spus că s-au simțit „ca și cum li s-ar fi furat copilul”. Fiecare cal era evaluat la aproximativ 5.500 de euro.

Hoții au acționat în departamentele Doubs, Territoire de Belfort și Haute-Savoie. Ei intrau cu camioanele pe pajiști și încărcau animalele direct în vehicule, fiind un grup organizat specializat în astfel de furturi.

Coordonare internațională în anchetă

Ancheta a fost realizată în colaborare între jandarmeria și parchetul din Franța și autoritățile din România, coordonate de Parchetul General de la București. În plus, au fost implicate autorități din Germania, Cehia, Slovacia și Ungaria.

Trei suspecți, considerați autorii furturilor, au fost reținuți în România. Alți doi, presupus tăinuitori, au fost arestați de tribunalul din Besancon, iar doi suspecți suplimentari au fost reținuți pentru că ar fi furnizat vehiculul folosit la furt și au pândit animalele.

Procurorul Logelin a subliniat că și persoanele cu reședința în România pot fi citate pentru infracțiuni comise în Franța, instanța competentă fiind tribunalul corecțional din Besancon.

Conform legislației penale franceze, furtul comis în grup organizat se pedepsește cu până la 15 ani de închisoare.