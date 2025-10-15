Video Val de revoltă pe Internet din cauza unui videoclip cu un cal lovit cu cruzime, pus să tracteze o mașină. A fost deschis dosar penal

După ce un videoclip în care este surprins un cal lovit de stăpân și pus să tracteze un autoturism s-a viralizat pe rețelele de socializare, polițiștii din Dâmbovița au deschis un dosar penal pentru rănirea cu intenție a animalelor.

„Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!”, avertizează asociația Kola Kariola, înainte de a prezenta cazul.

Organizația a anunțat miercuri, 15 octombrie, că au depus o sesizare la I.P.J. Dâmbovița, Biroul pentru Protecția Animalelor, „în speranța că cei responsabili vor fi identificați și vor răspunde pentru faptele lor.”

„Pe pagina de Facebook «Stiri Publive Media TV» a fost postată o filmare (postare făcută de Costel Ciobanu, Com. Tărtășești, Dâmbovița) în care un cal este lovit în mod repetat.

Nu putem accepta niciun fel de cruzime. Vă rugăm să vă implicați, trimiteți și voi sesizări către I.P.J. Dâmbovița - Biroul pentru Protecția Animalelor. Atașați linkul/postarea sau screenshot-uri, menționați autorul postării și cereți intervenție şi măsuri legale. Dacă recunoașteți indivizii care apar în acest video, ne puteți scrie în privat numele lor.

Am nevoie de sprijinul vostru, un număr mare de sesizări poate grăbi identificarea persoanelor implicate și luarea măsurilor necesare pentru protejarea animalului.

Mulțumim pentru implicare!”, transmite Kola Kariola pe Facebook.

Internauții s-au arătat revoltați de imaginile care s-au viralizat, condamnând comportamentul stăpânului.

„Bietul cal a fost obligat sa tragă o mașină înfrânată pentru ca era in viteza de mers cu spatele (lampa alba era aprinsă). Dacă era pe liber, o scotea fără mari eforturi. Ghinionul a făcut sa aibă un stăpân fără suflet și un șofer fără glagorie.”

„Încă nu l-au încătușat? Autoritățile ce fac? Deja a trecut destul timp!”

Sursă video: Facebook Kola Kariola

Polițiștii au deschis un dosar penal

IPJ Dâmbovița a transmis într-un comunicat că bărbatul, în vârstă de 35 de ani, din Tărtășești, s-a ales cu dosar penal. Imaginile cu incidentul au apărut în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat.

„Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public, referitoare la un bărbat care ar aplica mai multe lovituri unei cabaline, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa este abilitat să comunice următoarele: la data de 15 octombrie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 11 octombrie a.c., un bărbat, de 35 de ani, din comuna Tărtăşeşti, în timp ce s-ar fi aflat în localitatea de domiciliu, ar fi aplicat mai multe lovituri unei cabaline, cu scopul de a tracta un autoturism”, precizează IPJ Dâmboviţa.

Conform sursei citate, în urma examinării fizice a cabalinei, nu au fost constatate răni.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru rănirea cu intenţie a animalelor, continuând cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea administrării întregului probatoriu.