Cel puțin 51 de eleve au murit și alte zeci au fost rănite după un bombardament israelian asupra unei școli din Iran

51 de eleve au fost ucise și 60 au fost rănite în urma unui atac atribuit Israelului care distrus o școală elementară de fete din Minab, provincia Hormozgan, sudul Iranului, conform rapoartelor agențiilor de stat iraniene.

„În atacurile de astăzi ale regimului sionist asupra orașului Minab, o școală primară pentru fete a fost vizată și până acum 24 de elevi au fost martirizați și 45 de elevi sunt răniți”, a declarat a declarat guvernatorul regiunii pentru agenția Mehr.

Potrivit relatării, atacul a afectat și clinica adiacentă școlii.

„Inamicul a atacat din nou zona școlii primare Shajare Tayyebe pentru fete, ca urmare a căruia clinica de lângă această școală a fost avariată.”

„Această clinică, înainte de acest incident, era responsabilă de oferirea de ajutor unui număr de elevi.”

Școala Shajare Tayyebe avea 170 de elevi în schimbul de dimineață în momentul atacului, iar operațiunile de salvare și curățare a dărâmăturilor sunt în desfășurare, a mai transmis agenția. Statul media a postat, de asemenea, un videoclip care arată urmările atacului.

Minab găzduiește o bază a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).