Mafia contractelor de pază la CFR Craiova: arestări după o escrocherie de 3,1 milioane euro

O anchetă amplă derulată de polițiștii de la Transporturi Craiova a scos la iveală o fraudă de peste 3,1 milioane de euro care ar fi fost comisă în dauna Regionalei CFR Craiova și a bugetului de stat. Două persoane au fost arestate preventiv, iar o alta a fost pusă sub control judiciar.



Trei persoane din județul Dolj - două femei și un bărbat - sunt acuzate că au folosit o firmă de pază pentru a emite facturi fictive, a ascunde venituri și a provoca falimentul societății pentru a evita plata datoriilor, potrivit Mediafax.

Reținerile au avut loc luni, în cadrul Operațiunii „Jupiter”, o acțiune care vizează activități infracționale investigate încă din 2022. Atunci, polițiștii au început verificările asupra unei firme de pază ce avea contracte cu CFR Craiova.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total este de aproape 16 milioane de lei, sumă din care peste 10 milioane de lei reprezintă pierderi pentru bugetul de stat, rezultate din evaziune fiscală și stopaj la sursă.



Dosarul vizează opt persoane și două firme

În acest dosar sunt cercetate opt persoane fizice și două societăți comerciale.

În vederea recuperării prejudiciului, anchetatorii au instituit sechestru pe bunurile celor implicați.

Cele trei persoane reținute sunt acuzate de infracțiuni comise în formă continuată, între care spălare de bani, bancrută frauduloasă, fraudă informatică și folosirea cu rea-credință a bunurilor societății.

Potrivit anchetei, cei trei ar fi folosit resursele firmei în interes personal, prejudiciind atât statul, cât și companii din domeniul feroviar.

Două persoane au fost arestate preventiv, iar o alta a fost pusă sub control judiciar

Marți, Curtea de Apel Craiova a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a două dintre persoanele reținute. A treia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

Amintim că recent, într-un alt caz, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a finalizat ancheta de amploare privind angajați CFR Călători acuzați de luare de mită. 33 de ceferiști vor fi trimiși în judecată, după ce procurorii au stabilit că aceștia blocau intenționat locuri în vagoanele de dormit și cușetă și le vindeau ilegal direct în tren, folosind inclusiv CNP-urile elevilor care beneficiau de gratuitate.