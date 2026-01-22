search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Stenogramele din dosarul șpăgilor de la CFR: cum blocau ceferiștii locurile și le vindeau în tren. Foloseau CNP-urile elevilor

0
0
Publicat:

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a finalizat ancheta de amploare privind angajați CFR Călători acuzați de luare de mită. 33 de ceferiști vor fi trimiși în judecată, după ce procurorii au stabilit că aceștia blocau intenționat locuri în vagoanele de dormit și cușetă și le vindeau ilegal direct în tren, folosind inclusiv CNP-urile elevilor care beneficiau de gratuitate.

Mai mulți angajați CFR Călători acuzați de luare de mită FOTO: Shutterstock
Mai mulți angajați CFR Călători acuzați de luare de mită FOTO: Shutterstock

Potrivit anchetatorilor, în multe cazuri banii ajungeau direct în buzunarele angajaților, fără să fie eliberate bilete. Club Feroviar a avut acces la rechizitoriul final din acest dosar, un document de 712 pagini care descrie în detaliu mecanismul folosit.

În practică, locurile din vagoanele de dormit și cușetă erau „comercializate ca la piață”, iar între ceferiști exista o adevărată competiție pentru cine încasează mai mult.

Stenograme din anchetă: „Blochează cabina”

Anchetatorii au strâns și interceptări care arată cum discutau angajații despre blocarea și vânzarea locurilor:

„Sunt cu Sergiu la Baia Mare”

„Și a dat Single (cabină de vagon de dormit în regim single – n.red.)”

„Știu și ăștia”

„Adică?”

„Blochează cabina”

„Rezerv”

„Și merge?”

„Da, a dat un Single”

„Știu băieții treaba”

„Păi dacă nu-l vinde?”

„L-a dat Single la unu, cică vorbește cu el.”

Procurorii: „Inculpații obțineau bani în mod ilegal”

Concluziile anchetatorilor sunt fără echivoc. În rechizitoriu se arată că: „Din analiza datelor obținute în urma perchezițiilor informatice rezultă că blocarea locurilor în sistem nu s-a datorat unor deficiențe ale tabletei sau lipsei semnalului, ci a fost o acțiune intenționată, conștientă, a inculpaților. Aceștia știau că locurile rămân blocate și nu au intervenit, ba dimpotrivă, au profitat de situație pentru a obține beneficii personale, continuând să blocheze locurile până la momentul descoperirii”.

Procurorii mai notează că „perchezițiile arată că inculpații obișnuiau să încaseze sume de bani ilegal, lăudându-se cu câștigurile realizate pe parcursul curselor. Practic, existau adevărate competiții între ceferiști pentru cine încasează mai mult, sume pe care nu le declarau, ceea ce reprezenta modul lor obișnuit de operare”.

Dosarul, declanșat după un articol din presă

Operațiunea care a culminat cu perchezițiile din dimineața zilei de 25 martie 2025 a pornit după un articol publicat de Club Feroviar în martie 2024.

În fapt, la data de 14.03.2024, organele de cercetare penală din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi București, după identificarea unui articol de presă pe portalul <Club Feroviar>, s-au sesizat din oficiu pentru posibile infracțiuni de fraudă informatică, prevăzută de art. 295 alin. 1 C.pen., și înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 2 C.pen.”, se arată în rechizitoriu.

Articolul care a declanșat ancheta fusese publicat pe 5 martie 2024 și avea titlul: „Zeci de angajați sancționați la CFR Călători. Cum își rotunjeau veniturile”.

Monitorizați de ani de zile

Procurorii îi aveau deja în vizor pe ceferiștii acuzați, care erau filați informatic de mai mult timp. Totuși, declanșarea acțiunii penale a fost grăbită de apariția articolului din presă.

În perioada 2022–2023, mai mulți angajați CFR Călători, responsabili cu vagoanele de dormit și cușetă, au folosit tabletele de serviciu pentru a accesa bazele de date ale instituției, atât în timpul programului, cât și în afara acestuia.

Aceștia au blocat locuri în vagoanele pe care le deserveau, dar și în altele, conform planificării, împiedicând vânzarea lor către călători. În plus, au introdus în mod fals datele unor elevi care aveau gratuitate la transport, folosind aceste înregistrări pentru a obține beneficii financiare.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
digi24.ro
image
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
stirileprotv.ro
image
Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
gandul.ro
image
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
mediafax.ro
image
Ce urgențe a avut Nicușor Dan în țară în timpul Forumului Economic de la Davos. Care a fost agenda președintelui în ultimele trei zile și ce decrete a semnat
fanatik.ro
image
Cum vrea Trump să controleze bucăți din Groenlanda fără să o anexeze
libertatea.ro
image
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”
antena3.ro
image
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări
observatornews.ro
image
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Cum scapi de gheața din curte fără să distrugi cimentul. Metode sigure
playtech.ro
image
Amenințată cu anexarea de Donald Trump, Groenlanda a fost învinsă de România! Pentru tricolori urmează avanpremiera meciului decisiv cu Turcia
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântat Mario Alin. Anunțul făcut de familia adolescentului
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Cum arată legitimaţia pe care niciun român nu ar vrea să o vadă în 2026. Ordinul a intrat în vigoare FOTO
romaniatv.net
image
Mutarea care schimbă jocul. Ce cadou îi face Trump lui Zelenski
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Prințesa Alice de Battenberg profimedia 0379463753 jpg
Prințesa internată la azilul de nebuni! Soacra Reginei Elisabeta, tratată inuman pentru schizofrenie de însuși Sigmund Freud
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Fursecuri nuci cu crema Sursa foto shutterstock 558061027 jpg
Fursecuri „nuci‟ cu cremă. Mai fragede nu există!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi

OK! Magazine

image
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc