Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
MAE avertizează românii care merg în Portugalia. Sute de zboruri ar putea fi anulate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Portugalia, unde în 3 iunie este programată o grevă generală, cele mai mari perturbări fiind așteptate în transporturi.

FOTO: MAE

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Portugalia că, pentru 3 iunie, Confederația Generală a Muncitorilor Portughezi (CGTP) a anunţat declanşarea unei greve la nivel național, cele mai ample perturbări urmând a fi înregistrate în sectorul transporturilor.

În acest context, există posibilitatea apariției unor disfuncționalități semnificative în circulația mijloacelor de transport pe întreg teritoriul portughez, fiind anticipate întârzieri considerabile sau anulări ale curselor aeriene, feroviare şi maritime. De asemenea, sunt posibile perturbări ale traficului rutier, inclusiv pe autostrăzi şi principalele artere naționale şi municipale", arată MAE.

MAE le recomandă cetăţenilor români să verifice în mod constant informaţiile actualizate publicate de companiile de transport, în special cele aeriene, şi să urmărească anunţurile oficiale ale autorităţilor portugheze.

Cetăţenii români afectaţi de această situaţie pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi sunt preluate în regim de permanenţă de operatorii Call Center.

Pentru situaţii deosebite, cu caracter urgent sau excepțional, cetățenii români pot contacta şi numărul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351.927.411.628.

Potrivit The Independent, mai multe sindicate au anunțat o grevă generală în Portugalia pe 3 iunie, inclusiv însoțitori de bord membri ai Sindicatul Național al Personalului Navigant din Aviația Civilă (SNPVAC).

Ricardo Penarróias, președintele SNPVAC, a declarat pentru presa portugheză că greva ar putea afecta aproximativ 500 de zboruri.

„Se estimează că aproximativ 500 de zboruri vor fi anulate”, a spus Penarróias, potrivit publicației de afaceri Jornal de Negócios.

Sindicatul a transmis că ar putea fi afectate zborurile operate de compania aeriană portugheză TAP Air, dar și cursele easyJet și Ryanair.

Ryanair spune că nu se așteaptă la probleme majore cauzate de greva generală din Portugalia, în timp ce easyJet avertizează că pot exista perturbări ale programului de zbor. TAP Air Portugal le permite pasagerilor să își reprogrameze gratuit zborurile afectate.

Greva a fost organizată de cea mai mare confederație sindicală din Portugalia, în semn de protest față de reformele muncii propuse de guvern, despre care sindicatele spun că ar facilita concedierile și externalizarea serviciilor.

Protestului i s-au alăturat și angajați din transportul public, sănătate și educație, astfel că sunt așteptate perturbări în mai multe sectoare.

