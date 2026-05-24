Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
Alertă chimică în California: 40.000 de persoane, evacuate în urma unei scurgeri de substanţe chimice. MAE a emis atenționare de călătorie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis duminică, 24 mai, cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe Coasta de Vest a SUA că autorităţile americane au declarat stare de alertă pentru statul California şi au dispus evacuarea obligatorie în regiunea Orange County, în urma unei scurgeri de substanţe chimice.

Aproximativ 40.000 de persoane au fost evacuate din șase orașe din Orange County
FOTO: Captură video X @FoxNews

Potrivit MAE, este vorba despre perimetrul situat: la nord de Trask Avenue; la sud de Ball Road; la est de Valley View Street; la vest de Dale Street, Santa Barbara County.

În proximitatea perimetrului menţionat se află zone de interes turistic din regiunea Anaheim, inclusiv parcul de distracţii „Disneyland”.

Au fost înfiinţate centre de evacuare şi adăpost temporar la următoarele locaţii:

1. Freedom Hall - 16801 Euclid Street, Fountain Valley, California 92708;

2. Savanna High School - 301 North Gilbert Street, Anaheim, California 92801;

3. Kennedy High School - 8281 Walker Street, La Palma, California 90623;

4. Ocean View High School - 17071 Gothard Street, Huntington Beach, California 92647.

MAE le recomandă cetăţenilor români să respecte instrucţiunile autorităţilor americane şi să apeleze numărul de urgenţă 911 în caz de pericol iminent.

Cetăţenii români pot solicita informaţii şi asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310-444-0623.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul de telefon de urgenţă al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310-721-0474.

Totodată, MAE le reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Zeci de mii de locuitori, îndemnați să evacueze zona

Los Angeles Times scrie că echipele de intervenție din Orange County încearcă să securizeze un rezervor umflat și presurizat care conține 26.500 de litri de metacrilat de metil.

Aproximativ 40.000 de persoane au fost evacuate din șase orașe din Orange County, California, după ce un rezervor cu substanțe chimice toxice de la uzina GKN Aerospace din Garden Grove riscă să explodeze sau să se spargă.

Rezervorul conține aproximativ 26.500 de litri de metacrilat de metil, iar autoritățile spun că substanța generează o reacție periculoasă de tip „thermal runaway”, care produce căldură necontrolată și poate provoca o scurgere masivă de substanțe toxice.

Echipele specializate monitorizează permanent temperatura rezervorului și sunt pregătite să se retragă dacă aceasta atinge un prag critic. Potrivit autorităților, o eventuală explozie ar putea provoca distrugeri severe pe o rază de peste 300 de metri în jurul uzinei.

Deși pericolul persistă, oficialii au anunțat că, până în prezent, nu au fost detectați contaminanți în aer. EPA și alte agenții de mediu monitorizează permanent calitatea aerului cu zeci de senzori instalați în zona evacuată.

