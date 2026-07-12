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Dispute aprinse pe plajele din Italia după ce o femeia a fost apostrofată că le-a dat copiilor sandvișuri aduse de acasă

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O nouă controversă a izbucnit pe litoralul italian, după ce mai mulți turiști au reclamat că unele plaje private le interzic să consume mâncare adusă de acasă.

Unele plaje private interzic mâncare adusă de acasă. FOTO Shutterstock
Unele plaje private interzic mâncare adusă de acasă. FOTO Shutterstock

Disputele din Italia au pornit de la un incident petrecut în stațiunea Vieste, din regiunea Puglia, și a reaprins dezbaterea privind costurile ridicate ale vacanțelor și regulile impuse de administratorii plajelor private, potrivit The Guardian.

În centrul scandalului se află o femeie care și-a adus la plajă sandvișuri pregătite acasă pentru ea și cei doi copii ai săi. Deși plătise șezlongurile și umbrela, aceasta a fost atenționată de personalul complexului după ce fiul ei a fost surprins mâncând unul dintre sandvișuri.

Turiștii refuză să plătească și restaurantul plajei

Cazul a stârnit reacții puternice în rândul italienilor, mulți considerând că plajele private încearcă să îi oblige pe clienți să consume exclusiv produsele vândute în restaurantele și barurile din incintă.

Mai mulți turiști spun că, după ce achită sute de euro pentru închirierea șezlongurilor și umbrelelor pe durata sezonului, nu sunt dispuși să cheltuiască zilnic zeci de euro pentru mesele servite la restaurant.

„Nu pot să se aștepte ca eu să cheltuiesc până la 50 de euro pe zi ca să mănânc la restaurantul lor. Nu este o obligație. Ei pot face ce vor în stațiunea lor, dar eu voi face ce vreau sub umbrela mea”, a comentat o turistă.

Operatorii plajelor se apără

Reprezentanții industriei turistice susțin că problema nu este reprezentată de un simplu sandviș, ci de situațiile în care turiștii aduc mese complete pe plajă. Potrivit acestora, astfel de practici pot crea dificultăți legate de igienă, gestionarea deșeurilor și organizarea serviciilor oferite clienților.

Deși nu există o lege națională care să interzică aducerea de alimente din exterior, unele plaje private își stabilesc propriile reguli în acest sens.

Autoritățile intervin în dezbatere

Președintele regiunii Puglia, Antonio Decaro, a criticat restricțiile impuse turiștilor și a amintit că oamenii nu pot fi împiedicați să consume pe plajă alimente aduse de acasă.

Acesta a atras atenția și asupra costurilor tot mai mari ale vacanțelor la mare, subliniind că accesul la litoral nu ar trebui să devină un lux.

Prețurile continuă să crească

Controversa apare pe fondul unei noi majorări a tarifelor practicate pe litoralul italian. Potrivit organizațiilor de protecție a consumatorilor, costul închirierii a două șezlonguri și a unei umbrele este, în medie, cu aproximativ 6% mai mare decât anul trecut, iar în unele stațiuni creșterile ajung la două cifre.

În acest context, tot mai mulți italieni aleg să reducă cheltuielile și să își aducă propriile gustări sau prânzul de acasă, transformând un simplu sandviș într-un nou motiv de dispută pe plajele din Peninsulă.

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