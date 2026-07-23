Lovitură pentru Frații Tate. Rubio și Trump nu intenționează să blocheze extrădarea lor din SUA în Marea Britanie

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că nici el, nici președintele Donald Trump nu vor interveni pentru a opri extrădare a fraților Andrew și Tristan Tate în Marea Britanie, unde aceștia sunt acuzați de viol și alte infracțiuni grave.

Întrebat despre acest dosar în timpul unei vizite în Filipine, Marco Rubio a afirmat că „nu avem niciun rol de jucat în acest moment sau poate niciodată în această privință”, relatează The Independent.

„Nu am de gând să îmi exprim părerea cu privire la ceva care se află încă în curs de soluționare pe cale juridică”, a adăugat Rubio.

Cei doi influenceri cunoscuți în mediul online pentru promovarea așa-numitei „manosphere” se află în custodie la Miami după ce au fost arestați sâmbătă. Potrivit documentelor depuse în instanță, doar secretarul de stat al SUA ar putea interveni pentru a împiedica extrădarea lor.

Un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat, de asemenea, pentru publicația Axios că Statele Unite intenționează să respecte tratatul de extrădare încheiat cu Regatul Unit.

În ciuda faptului că, în timpul campaniei electorale din 2024, frații Tate și-au exprimat susținerea pentru Donald Trump, afirmând că au relații apropiate cu familia acestuia, Casa Albă a evitat până acum să se asocieze public cu cei doi.

Documentele judiciare desecretizate luni conțin acuzațiile formulate de trei femei din Marea Britanie. Una dintre reclamante susține că Tristan Tate a violat-o și agresat-o în repetate rânduri în timpul unei relații începute în 2012, inclusiv în momente în care aceasta era inconștientă. Alte două femei îl acuză pe Andrew Tate de viol și agresiune în incidente petrecute în 2014 și 2015.

Anchetatorii britanici investighează fapte care s-ar fi desfășurat între 2010 și 2017 și care includ acuzații de viol, agresiune, trafic de persoane, precum și infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și materiale pornografice extreme.

Frații Tate sunt deja inculpați în Regatul Unit într-un alt dosar ce include acuzații de viol, vătămare corporală, trafic de persoane și exploatarea prostituției în scop de profit, în legătură cu alte trei presupuse victime.

Avocatul fraților Tate acuză motivații politice

Joseph McBride, avocatul lor, susține că arestarea și acuzațiile au motivații politice, fără a prezenta însă dovezi în acest sens. El a afirmat, de asemenea, că nu este întâmplător faptul că cei doi au fost arestați după o serie de întâlniri avute la Washington.

Decizia privind extrădarea va fi luată de o instanță federală americană, următoarea audiere fiind programată pentru 27 iulie. Procesul de extrădare ar putea dura ani de zile, mai ales dacă frații Tate vor contesta decizia în instanță.

Andrew și Tristan Tate neagă toate acuzațiile de abuz și trafic de persoane. De-a lungul timpului, Andrew Tate a stârnit controverse prin declarații considerate misogine și a fost suspendat de pe mai multe platforme online pentru încălcarea regulilor privind discursul instigator la ură.