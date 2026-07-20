 Lovitură pentru AliExpress în Uniunea Europeană: amendă de 550 de milioane de euro | adevarul.ro
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Lovitură pentru AliExpress în Uniunea Europeană: amendă de 550 de milioane de euro

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Comisia Europeană a amendat platforma de comerț online AliExpress cu 550 de milioane de euro, după ce a constatat că aceasta nu a luat măsuri suficiente pentru a opri vânzarea de produse ilegale, contrafăcute sau nesigure în Uniunea Europeană. Sancțiunea este cea mai mare aplicată până în prezent în baza Regulamentului privind Serviciile Digitale (Digital Services Act – DSA).

Amendă-record pentru AliExpress în Uniunea Europeană. FOTO: Pixabay
Amendă-record pentru AliExpress în Uniunea Europeană. FOTO: Pixabay

Potrivit executivului european, pe platformă au fost comercializate produse precum haine contrafăcute, jucării nesigure, cosmetice periculoase și articole de bucătărie care nu respectau standardele europene, notează The Guardian. 

„Răspândirea hainelor contrafăcute, a jucăriilor nesigure, a produselor cosmetice periculoase și a altor produse ilegale sau dăunătoare nu este un cost inevitabil al cumpărăturilor online, ci rezultatul faptului că AliExpress nu și-a respectat obligațiile prevăzute de Regulamentul privind Serviciile Digitale”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene responsabil pentru tehnologie, securitate și democrație.

Ancheta Comisiei Europene, desfășurată pe parcursul a peste doi ani, a arătat că AliExpress nu dispunea de suficient personal pentru verificarea produselor, iar angajații aveau uneori doar câteva zeci de secunde pentru a decide dacă un articol respectă legislația europeană.

Oficialii europeni au concluzionat că numeroase produse ilegale continuau să fie promovate prin sistemele de recomandare ale platformei și rămâneau disponibile chiar și mai multe săptămâni după ce erau identificate.

„Multe produse ilegale, de la articole contrafăcute până la jucării nesigure și cosmetice periculoase, circulau pe platformă și, chiar și după ce erau detectate, rămâneau online timp de mai multe săptămâni”, a transmis Comisia Europeană.

Executivul european susține că platforma nu și-a evaluat corespunzător riscurile și nu a implementat măsuri eficiente pentru protejarea consumatorilor.

Compania a respins imediat concluziile Comisiei și a calificat amenda drept „disproporționată”.

Reprezentanții AliExpress au anunțat că vor contesta decizia în instanță, susținând că aceasta „nu reflectă cadrul solid de gestionare a riscurilor și îmbunătățirile semnificative implementate în ultimii ani”.

Deși este cea mai mare amendă aplicată în baza DSA, suma reprezintă mai puțin de 1% din veniturile anuale ale companiei-mamă Alibaba, care au depășit 122 de miliarde de euro anul trecut. Regulamentul permite aplicarea unor sancțiuni de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.

AliExpress nu este singura platformă vizată de Comisia Europeană. În luna mai, Temu a fost amendată cu 200 de milioane de euro pentru nerespectarea obligațiilor privind produsele ilegale și periculoase, iar platforma X a primit o sancțiune de 120 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor privind transparența și sistemul de verificare a conturilor.

Potrivit Comisiei, sancțiunea aplicată AliExpress nu vizează doar existența produselor ilegale pe platformă, ci mai ales faptul că operatorul nu a instituit mecanisme eficiente pentru a împiedica apariția și comercializarea acestora, încălcând astfel obligațiile prevăzute de legislația europeană privind protecția consumatorilor.

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