Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
Loturi de ouă retrase de la vânzare din supermarketuri din cauza riscului de Salmonella Typhimurium

Publicat:
Ultima actualizare:

Mai multe loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland şi Mega Image au fost retrase de la vânzare din cauza prezenţei bacteriei Salmonella Typhimurium. Clienții care au cumpărat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume, ci să le returneze în magazine, unde vor primi contravaloarea lor, sau să le distrugă.

Ouăle din loturile indicate nu trebuie consumate. FOTO Shutterstock
„Vă informăm că am inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului Ouă de consum cod 0 M. Măsura de retragere a fost luată ca urmare a identificării unui risc de Salmonella Typhimurium, pentru a proteja sănătatea consumatorilor. Se recomandă persoanelor care dețin produsul descris mai sus, loturile 0824 (VALABILITATE- 21.09.2025), 0827 (VALABILITATE-24.09.2025), 0831 (VALABILITATE-28.09.2025), 0902 (VALABILITATE-30.09.2025), 0907 (VALABILITATE-05.10.2025), să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin în perioada 19.09.2025 – 05.10.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient cauzat.”, transmite Galina Bio Eggs SRL pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare (ANSVSA),+

Sortimentul de ouă retras de Kaufland. FOTO ANSVSA
Tot aici a fost publicată și lista magazinelor Kaufland în care au fost comercializate ouă din loturile cu risc de Salmonella Typhimurium.

„Consumatorii sunt rugați să returneze produsul”

Din a aceleași rațiuni, Mega Image a retras de la vânzare produsele „Nature`s Promise Mega Ouă Bio M 10 buc” şi ”Nature`s Promise Mega Ouă Bio M 6 buc” cu numerele de lot 0824; 0827; 0831; 0902; 0907 şi cu termenele de valabilitate 21 septembrie 2025, 24 septembrie 2025, 28 septembrie 2025, 30 septembrie 2025, 5 octombrie 2025.

Sortimentul de ouă retras de Mega Image. FOTO ANSVSA
„Retragerea produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanșate la solicitarea furnizorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, având în vedere identificarea unui risc de Salmonella Typhimurium. Considerând că sănătatea consumatorilor este cea mai importantă, Mega Image solicită clienților să NU consume produsele cu termenul de valabilitate/lotul sus menționat și roagă cu amabilitate să le distrugă sau să le returneze la punctul de vânzare din care s-a achiziționat produsul. Consumatorii sunt rugați să returneze produsul cu datele menționate mai sus până la dată de 05.10.2025. Le cerem scuze clienților noștri pentru neplăcerea creată și îi asigurăm că monitorizăm permanent calitatea și siguranța produselor noastre”, transmite Mega Image pe pagina ANSVSA.

Salmonella Typhimurium provoacă o boală de origine alimentară numită salmoneloză. Bacteria ucide mai multe persoane în total decât orice alt tip de intoxicație alimentară, potrivit Harvard Health Publishing.

