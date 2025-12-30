Articol publicitar

Peste 500.000 de euro economisiți din comisioane imobiliare în primele luni de funcționare a platformei rentnbuy

În primele luni de la lansare și până la finalul anului, utilizatorii platformei rentnbuy au economisit peste 532.000 de euro în comisioane imobiliare, potrivit unei analize realizate de companie pe baza tranzacțiilor estimate intermediate prin platformă. Economiile au fost generate prin eliminarea comisioanelor percepute în mod tradițional de agențiile imobiliare, rentnbuy facilitând tranzacții directe între proprietari și chiriași sau cumpărători.

echipa rentnbuy jpg

Conform datelor rentnbuy, economiile totale se ridică la 532.228 de euro, aferente unui număr estimat de peste 780 tranzacții realizate prin platformă. Mai mult de jumătate dintre acestea, respectiv 51%, au fost înregistrate în zona București–Ilfov, confirmând interesul ridicat al pieței din Capitală pentru soluții digitale care reduc costurile și cresc transparența în procesul de tranzacționare.

Faptul că, în doar câteva luni de la lansare, utilizatorii rentnbuy au economisit peste jumătate de milion de euro arată beneficiul concret pe care reducerea costurilor îl aduce utilizatorilor într-o piață aflată în continuă presiune pe prețuri. Datele ne confirmă că piața imobiliară din România traversează o perioadă în scădere, marcată de incertitudine și precauție. Astfel, tranzacțiile directe, fără comisioane și fără costuri ascunse, devin o alternativă reală pentru tot mai mulți utilizatori”, declară Alex Kis, cofondator și CEO rentnbuy.

Conform datelor ANCPI, luna noiembrie a prezentat scăderi bruște ale tranzacțiilor imobiliare. La nivel național au fost vândute 50.059 de imobile, cu 8.443 mai puține decât în luna octombrie și cu 8.356 mai puține comparativ cu noiembrie 2024. Scăderea volumului de tranzacții este vizibilă inclusiv în marile centre urbane.

Chiar și în acest context, tranzacțiile prin rentnbuy au crescut constant, iar numărul de proprietăți a continuat trendul ascendent observat după lansarea platformei.

Cea mai mare parte a economiilor a fost generată de segmentul de vânzări, care a cumulat 303.765 de euro, cu peste 100 de tranzacții în primele luni de la lansare. Segmentul de închirieri a contribuit cu economii de 228.463 de euro.

Rentnbuy estimează că impactul economic pentru utilizatori va crește semnificativ în perioada următoare, pe măsură ce platforma își extinde baza de utilizatori și volumul de tranzacții.

Într-un context în care costurile asociate tranzacțiilor imobiliare au devenit tot mai vizibile pentru consumatori, interesul pentru modele digitale fără comision este în creștere.

Datele se bazează pe comisioanele medii practicate în piață și pe tranzacțiile estimate realizate prin platformă în primele luni de la lansare.

Despre rentnbuy.com

Rentnbuy este o platformă proptech lansată în România în vara anului 2025. Compania oferă servicii de închiriere și vânzare imobiliară printr-un model digital, transparent și fără comisioane, eliminând intermediarii și costurile ascunse. În doar câteva luni de la lansare, platforma rentnbuy are proprietăți listate în valoare totală de peste un miliard de euro. Tehnologiile inovatoare, inclusiv agentul AI REVA, permit utilizatorilor să interacționeze direct și să găsească locuințele potrivite într-un mod rapid și sigur.

