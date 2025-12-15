Judecătoarea Raluca Moroșanu a oprit percheziția informatică a DNA în dosarul Coldea 2

Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București, cea care e vorbit despre corupția în justiție, este magistratul care, în iunie 2025, a oprit perchezițiile informatice în dosarul Coldea 2, într-o situație punctuală și importantă pentru procurorii DNA, potrivit unor documente prezentate de Gândul.

Sursa citată face referire la relația fostului prim adjunct SRI, Florian Coldea, investigat la acea vreme de procurorii anticorupție, cu controversatul om de afaceri chinez, Wang Yan, din dosarul Shanghai. Potrivit procurorilor, Coldea era trecut clandestin în telefonul lui Yan drept „Sorin Georgescu”.

În dosarul Coldea 2 al DNA, magistratul Raluca Moroșanu a luat un tip de decizie care pare să contrazică atitudinea de astăzi a judecătoarei, efectul fiind, potrivit Gândul, îngreunarea muncii Parchetului anticorupție, în condițiile în care fostul șef al SRI, Florian Coldea, era acuzat chiar de infracțiuni în legătură cu actul de Justiție, fiind anchetat că interfera prin intermediari și contra unor sume de bani chiar în cazuri aflate pe rolul instanțelor.

Sursa citată arată că, după dosarul Coldea1 , în care au emis acuzații oficiale, în paralel, procurorii DNA începuseră ancheta și în dosarul Coldea 2, dată fiind amploarea și complexitatea cazului care-l vizează pe fostul prim adjunct SRI.

Anchetatorii au rămas surprinși la acea vreme de refuzul judecătoarei Moroșanu, mai ales că sunt foarte rare situațiile în care un judecător oprește, fără o argumentație extrem de solidă, extragerea datelor din telefoane mobile – pentru a deveni probe într-un dosar – în condițiile în care chiar martorii pun la dispoziție aparatele, arată sursa citată.

Ca urmare a deciziei judecătoarei Moroșanu, procurorii DNA s-au trezit în fața următoarei situații: aveau telefoanele, vedeau conversațiile ascunse dintre Coldea și controversatul om de afaceri chinez, doreau probele, dar nu le-au putut obține și nu le-au putut folosi în anchetă.

Singurul refuz întâmpinat de DNA pe o asemenea problematică în 2025

Sursa citată subliniază că respingerea de către judecătoarea Raluca Moroșanu a percheziției informatice a telefoanelor omului de afaceri chinez Wang Yan, în relație cu Florian Coldea, în dosarul Coldea 2, este singurul refuz întâmpinat de DNA, pe o asemenea problematică, la nivelul secției I, în 2025.

Potrivit documentelor consultate de Gândul, decizia a fost luată pe 3 iunie 2025, la Curtea de Apel București, după ce judecătoarea de drepturi și libertăți Raluca Moroșanu a fost chemată să se pronunțe pe încuviințarea unor percheziții informatice în dosarul Coldea 2, în contextul în care procurorii descoperiseră discuții între Florian Coldea și controversatul om de afaceri chinez, Wang Yan, în două telefoane.

Pe zeci de pagini ale încheierii instanței, consultate de sursa citată, se prezintă cazul procurorilor în dosarul fostului prim adjunct al SRI, relațiile de afaceri și legăturile acestuia – în cazurile în care era anchetat pentru interferențe ilegale în actul de Justiție.

În cererea procurorilor erau vizate două persoane: Mihai Guțanu și celebrul om de afaceri chinez Wang Yan.

Judecătoarea a admis percheziția informatică în cazul suspectului Mihai Guțanu, implicat și el în dosar, dar a oprit-o pe cea privindu-l pe controversatul om de afaceri chinez Wang Yan în relație cu Florian Coldea.

„Cu privire la solicitarea de încuviințare a unor percheziții informatice pe cele două dispozitive aparținând suspectului Wang Yan, judecătorul de drepturi și libertăți o apreciază ca fiind neîntemeiată”, se arată în încheiere.

Citește și: Florian Coldea ar fi implicat în noul program de achiziție al corvetelor pentru Armata Română

Controversatul Wang Yan – urmărit penal pentru mărturie mincinoasă

Magistratul a admis în document că omul de afaceri chinez era urmărit penal în dosar pentru mărturie mincinoasă, dar a considerat că o asemenea măsură de percheziție „nu justifică, în concret, producerea unei asemenea ingerințe în dreptul la viață privată al persoanei”.

Sursa citată mai scrie că afaceristul chinez Wang Yan făcuse o serie de afirmații necorespunzătoare adevărului cu privire momentul din 2023 în care Florian Coldea se întâlnise cu Cătălin Hideg la restaurantul „Acave” și nu spusese despre serviciile de consultanță și intermediere pe care Coldea le-ar fi făcut pentru Wang Yan.

Procurorii DNA l-au audiat pe omul de afaceri chinez după ce au descoperit o relație de afaceri și amiciție între Wang Yan și Florian Coldea, dar și o serie de întâlniri între Cătălin Hideg, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Rareș Dan.

Coldea era salvat în telefonul lui Wang Yan drept „Sorin Georgescu”

Wang Yan pusese la dispoziția procurorilor sale, iar DNA a descoperit că, în telefonul lui afaceristul, Florian Coldea era salvat sub numele de „Sorin Georgescu” . Anchetatorii au găsit mesaje și corespondențe.

Chestionat de procurori cu privire la acestea, Wang Yan a declarat că „nu reține la ce anume făcea referire mesajul către Sorin Georgescu – având conținutul „s-a întâlnit cu Dumitru”, nu își amintește conversațiile cu Sorin Georgescu ( inculpatul Florian Coldea) privind datele de contact ale avocatului Rareș Dan, calitatea acestuia, deplasarea la Călugăreni, la domiciliul martorului Cătălin Hideg”, potrivit documentului.

"Aspectele nu au legătură cu obiectul cauzei”

Judecătoarea Raluca Moroșanu a constat că „o mare parte din aspectele cu privire la care se susține că martorul ar fi declarat mincinos nu au legătură cu obiectul cauzei, ci privesc pretinse relații dintre Wang Yan și numitul Coldea Florian sau societăți comerciale”, relatează Gândul.

„Mai mult, în măsura în care aceste pretinse relații de afaceri ar fi relevante în cauză, procurorul are posibilitatea de a le valorifica și proba cu alte mijloace de probă – înscrisuri, martori, iar nu prin percheziționarea telefoanelor mobile ale suspectului Wang Yan”.

Magistratul a apreciat că prin încuviințarea efectuării perchezițiilor informatice „ingerința în dreptul la viață privată a suspectului Wang Yan ar fi excesivă, iar aspectele indicate de procuror pot fi probate cu alte mijloace de probă, percheziționarea telefoanelor mobile ale suspectului nefiind necesară” și a respins ca nefondată cererea de efectuare a percheziției informatice în acest caz, potrivit Gândul.

În vara acestui an, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe fostul prim adjunct SRI, într-un prim dosar privind interferențe ilegale în actul de Justiție.

Florian Coldea a fost acuzat oficial de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani. Odată cu fostul prim adjunct SRI, în același dosar au fost fost trimiși în judecată și avocatul Doru Trăilă dar și Dumitru Dumbravă.