Start pentru etapa de proiectare a unui nou lot din Autostrada Unirii. Ciprian Șerban: „Marcăm un alt pas important”

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat luni, 12 ianuarie, începerea etapei de proiectare pentru lotul 1D al Autostrăzii A8, tronsonul Joseni-Ditrău, din județul Harghita.

„Începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii A8. Etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni-Ditrău a început astăzi, asocierea de constructori din România și Bulgaria având un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic. Marcăm astfel un alt pas important pentru această investiție prioritară a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”, a declarat ministrul Ciprian Șerban.

Încă de săptămâna trecută, în condiții meteo dificile, antreprenorul a mobilizat în teren, în zona localităților Joseni și Lăzarea, trei instalații de foraj pentru studii geotehnice. Echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere a fost alături de constructor la startul lucrărilor de proiectare.

Potrivit ministrului, lotul 1D face parte din secțiunea II Miercurea Nirajului–Leghin a Autostrăzii A8 și are un termen de realizare de 34 de luni, împărțit între 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor.

Tronsonul va avea 14,4 kilometri, 21 de pasaje și viaducte, dintre care 3 ecoducte pentru fauna sălbatică, nod rutier la Ditrău și o descărcare provizorie pentru conexiunea cu lotul următor, 2A Ditrău–Grințieș, pentru a permite funcționarea independentă.

Ministrul Transporturilor a precizat că „din luna martie va începe etapa de proiectare pentru alți 64 de kilometri ai secțiunii de munte, contractele de proiectare și execuție fiind semnate în toamna anului trecut”.

Autostrada A8, cunoscută și sub numele de Autostrada „Unirii”, rămâne una dintre investițiile prioritare ale ministerului Transporturilor.