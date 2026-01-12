search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Mario Iorgulescu s-ar fi fimat în timp ce încerca să se sinucidă. Cum își duce zilele în Italia fiul șefului LPF

Mario Iorgulescu (30 de ani) a produs un accident mortal în urmă cu peste șase ani, iar de atunci stă în Italia, unde este internat într-o clinică. Fiul lui Gino Iorgulescu (68 de ani) susține că se confruntă cu probleme de ordin mintal, care l-au provocat chiar să încerce să se sinucidă.

Mario Iorgulescu, un copil de bani gata FOTO Facebook
Mario Iorgulescu, un copil de bani gata FOTO Facebook

Mario a luat viața unui bărbat, în timp ce își conducea bolidul sub influența alcoolului și a drogurilor. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a stat departe de procesul din România.

Zilele trecute, la Milano, în cadrul clinciii de sănătate mintală în care rămâne internat, Iorgulescu a rupt tăcerea, în contextul în care avocații lui invocă probleme de ordin mintal pentru refuzul de a fi extrădat în România, unde este judecat pentru omor din culpă.

Viața aici? E groaznică. Am schimbat foarte multe clinici, pentru că s-au întâmplat tot felul de nenorociri. Am avut situații în care am fost în clinici cu oameni cu probleme foarte mari de sănătate mintală. Asta este și boala mea, doar că la mine se manifestă uneori pozitiv, uneori negativ.

Depinde de situație. Eu nu sunt mereu fluent, nu am o stare dreaptă, sunt ba sus, ba jos. Ori foarte deprimat, supărat, ori foarte fericit. Nu se știe niciodată. Pot să clachez în orice secundă.

Am avut situații în care m-am trezit noaptea cu colegi de clinică sugrumându-mă. M-am trezit din somn să-i bat, ca să nu mor, să nu mă omoare în somn. Eram mai mulți într-o vilă, cum ar veni. Fiecare cu camera lui, dar nu aveai dreptul să ai cheie. Mie mi-au făcut niște avantaje, m-au lăsat cu țigări, de exemplu, PlayStation să am, să mă joc în cameră.

La una am făcut urât într-o zi, am plecat de acolo și m-am întors, dar m-au dat afară, că am spart ușa, am alergat doctorii. O luasem razna. Când mă apucă, nu pot să mă controlez, nu știu ce să fac. Mai sunt trigger-uri (n.r. - declanșatoare). Unul este alcoolul, sau droguri sau substanțe. De 7 luni nu am mai băut nimic, de peste 2 ani nu am mai luat nimic altceva.

Am o leziune pe lobul frontal, care are a face cu impulsivitatea. Trigger-urile sunt alcoolul, drogurile sau alte substanțe, care pot provoca reacții pe care nu le poți controla. De asta evit să mai beau și să mai interacționez cu oameni care beau, ca să nu am poftă.

În clinică nu am nicio șansă, dar am mai scăpat de acolo, m-au prins, arestat și m-au dus la altă clinică, de nebuni și mai mari, unde m-au sedat. Am evadat de două ori și primul lucru a fost să merg să beau. Am băut după o pauză lungă și toți nervii care s-au cumulat în clinică, toată supărarea, m-au făcut să răbufnesc pe oameni.

L-am bătut pe unul pe stradă degeaba. M-am întors în clinică, dar n-au mai vrut să mă primească. Am sărit gardul, am spart ușa la cameră. M-au dus într-o clinică de nebuni, unde m-au sedat. Am stat două săptămâni sedat. Nu puteam vorbi, nu puteam să mă mișc. Numai în depresie.

Am încercat să mă sinucid. Am și un video în care am încercat să mă sinucid. Chiar am dat un mesaj de adio părinților și am luat un pumn de psihoactive ca să mă sinucid. Nu mi-a ieșit.

Am ajuns la doctor, la spital, a venit salvarea să mă ia. Mi-au băgat un tub pe gât, nu știu ce lichid. Eram distrus. Am căzut, am dat cu capul de WC, am căzut prin casă”, a afirmat pentru cancan.

În acest timp, tatăl său, Gino Iorgulescu, președinte la LPF, se plânge că tratamentele fiului său sunt costisitoare și că abia îi ajunge salariul de 33.000 de euro pe lună pe care îl ridică în calitate de președinte la ligă.

