search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vine la Interviurile Adevărul

Bande de români și albanezi fentează controalele la frontieră și ajung în Marea Britanie unde dau zeci de spargeri

0
0
Publicat:

Infractorii români și albanezi pătrund în masă în Marea Britanie fără ca trecutul lor să fie detectat la frontieră.

Ion Zaharia și Samir Barbulesteanu în acțiune, la furat FOTO:Facebook/Cheshire Police
Ion Zaharia și Samir Barbulesteanu în acțiune, la furat FOTO:Facebook/Cheshire Police

Bande românești și albaneze evită controalele la frontieră și comit o serie de spargeri în toată Marea Britanie, a avertizat șeful unei forțe de poliție private.

David McKelvey, fost detectiv al Scotland Yardului care a fondat My Local Bobby pentru a proteja afacerile și locuitorii împotriva furturilor, a declarat că echipe organizate de hoți călătoresc în Marea Britanie, vizând locuințe din mai multe zone, apoi încearcă să părăsească țara.

El a spus că bandele – formate în principal din români și albanezi – par să poată intra în țară fără ca trecutul lor criminal să fie detectat la frontieră, scrie The Thelegraph.

El a avertizat că zonele cele mai afectate de aceste activități sunt Hertfordshire, Essex, Kent, Cheshire, Yorkshire și Merseyside.

Aceste comentarii vin în contextul în care analiza datelor poliției realizată de The Telegraph arată că poliția nu a reușit să rezolve niciun singur caz de spargere în jumătate din cele 34.000 de cartiere din Anglia și Țara Galilor în ultimii trei ani.

Cifrele separate arată că românii reprezintă un sfert din procentul condamnărilor pentru furt ale infractorilor străini.

O echipă formată din doi români, Ion Zaharia, 44 de ani, și Samir Barbulesteanu, 23 de ani, a călătorit în Anglia pe 28 octombrie anul trecut. Au ajuns în portul maritim Harwich din Essex împreună cu un alt bărbat, într-o mașină cu numere de înmatriculare franceze.

Cei trei s-au angajat aproape imediat într-o serie de infracțiuni între Warrington, în Cheshire, și Scarborough, în North Yorkshire, jefuind mai multe proprietăți în decurs de două săptămâni.

La o zi după sosirea în țară, au jefuit două case, spărgând fereastra dormitorului unei fete și intrând într-o casă în care dormea o femeie în vârstă.

Au mai comis cel puțin cinci jafuri înainte de a fi prinși de poliție, duși în fața instanței și închiși după ce au recunoscut conspirația la furt. Li s-a spus că vor fi deportați la sfârșitul pedepsei cu închisoarea.

O altă bandă formată din cinci albanezi, care a furat bunuri în valoare de 1 milion de lire sterline din locuințe din toată Marea Britanie, își stabilea săptămânal obiective privind cantitatea de aur pe care dorea să o fure.

Banda a fost implicată în 44 de spargeri în toată Marea Britanie, dintre care opt în Cheshire, două în Middlesbrough, nouă în Derbyshire, două în Leicestershire, cinci în Nottinghamshire, șapte în Staffordshire, două în Warwickshire, trei în Birmingham, trei în Worcestershire, două în Hereford și una în Shropshire.

Detectivii au găsit mesaje în care Nikolli și partenera sa, Jade Tubb, se descriau ca fiind Bonnie și Clyde. Analiza telefoanelor mobile a relevat sute de imagini cu obiecte furate, a căror valoare totală a fost estimată de poliție la peste 1 milion de lire sterline.

În această lună, patru români au fost, de asemenea, acuzați și arestați preventiv în cadrul unei anchete privind spargerile din Hertfordshire și județele învecinate, comise între 27 ianuarie și 3 februarie. Mașina lor a fost confiscată, iar bunurile suspectate a fi furate au fost sechestrate.

Citește și: Un român a încercat să iasă cu o avere din Marea Britanie. Unde a ascuns banii

Într-un alt caz, un migrant albanez ilegal care folosea o scară telescopică pentru a pătrunde în proprietăți și era căutat de ani de zile a fost arestat luna aceasta și acuzat de multiple spargeri. El a fost identificat nu numai pe baza probelor criminalistice, ci și pe baza hainelor sale și a imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere de la soneria ușii.

Totul este organizat

Nu este vorba de întâmplare. Este ceva structurat. Este mobil. Este organizat. Problema nu este etnia. Este vorba de rețele criminale organizate care exploatează libertatea de mișcare, aplicarea slabă a legii la frontieră și capacitatea de investigare suprasolicitată”, a declarat McKelvey, a cărui firmă a fost prima care a intentat cu succes un proces privat pentru furt.

În ultimii cinci ani, numărul spargerilor a scăzut de la 384.000 la 245.000, ceea ce face parte dintr-o tendință pe termen lung de scădere, determinată probabil în parte de îmbunătățirea securității locuințelor și de creșterea numărului de persoane care lucrează de acasă.

Cu toate acestea, ratele de încărcare au rămas scăzute, crescând de la 3,7% la 4,7% din martie 2022, până în martie 2025.

Conform analizei datelor poliției, în aproximativ 15.391 de cartiere nu s-a rezolvat niciun caz de spargere în ultimii trei ani, ceea ce reprezintă 46% din totalul de 34.000.

Centrul orașului Leeds este capitala spargerilor din țară, cu 1.348 de spargeri la 3.745 de gospodării în trei ani – echivalentul a una din trei case jefuite.

Românii sunt cetățenii străini cu cel mai mare număr de condamnări pentru furt în Anglia și Țara Galilor, potrivit datelor Ministerului Justiției obținute în baza legilor privind libertatea de informare de către Centrul pentru Controlul Migrației.

Din cele 108.132 de condamnări pentru furt între 2021 și 2023, 12.320 au fost cetățeni străini, reprezentând 11,4%. Românii se află în fruntea clasamentului, cu 4.393 de condamnări – un sfert din totalul străinilor, urmați de polonezi (1.072), irlandezi (1.022), lituanieni (516) și bulgari (514).

Ce spun polițiștii

Consiliul Național al Șefilor de Poliție a declarat: „Spargerea este o infracțiune extrem de invazivă, care, după cum știm, are un impact semnificativ asupra victimelor, și de aceea, în martie 2023, forțele de poliție din Anglia și Țara Galilor au implementat o nouă politică de intervenție pentru a asigura prezența poliției la fiecare spargere raportată într-o locuință. Monitorizarea și progresele înregistrate de atunci arată că această politică rămâne ferm în vigoare, forțele de poliție fiind pe deplin angajate în combaterea infractorilor care răspândesc frica în comunități. Nu toate raportările de spargeri sunt la fel și, la fel ca orice serviciu de urgență eficient, camerele de control ale poliției din Anglia și Țara Galilor trebuie să evalueze amenințarea, prejudiciul și riscul asociate cu fiecare apel pe care îl primesc, pentru a se asigura că intervenția este prioritizată în mod eficient. Obiectivul principal al intervenției inițiale la spargerile de locuințe este de a colecta cele mai bune dovezi și de a sprijini victimele infracțiunilor, dar există situații în care un răspuns imediat poate să nu fie posibil din cauza resurselor disponibile sau poate să nu fie adecvat dacă locatarul este plecat sau nu dorește intervenția noastră”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare
gandul.ro
image
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
mediafax.ro
image
Octavian Popescu, sfătuit să plece de la FCSB: „Dacă rămâne, într-un an de zile e terminat!” Târnovanu, out?!
fanatik.ro
image
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
libertatea.ro
image
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, blocat pe aeroport din cauza vremii extreme: „Nimeni nu știe, de fapt, când va pleca de pe Aeroportul Otopeni”
antena3.ro
image
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
observatornews.ro
image
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Filmarea cu telefonul în trafic în 2026: când primești amendă și ce înseamnă „în deplasare”
playtech.ro
image
Fabulos! Ar fi mai tare decât Survivor și Desafío, la un loc. Adrian Porumboiu l-a provocat pe Mihai Stoica după ce oficialul FCSB l-a numit „chibiț”: „Nu rezistă două ture!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT. OUG a fost publicată pe când liderii Coaliţiei se certau la Cotroceni. Toţi românii sunt afectaţi!
romaniatv.net
image
Descoperire teribilă în București, în plin cod de ninsori. Un bărbat a fost găsit fără suflare în taxiul pe care-l conducea
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați ar fi ucis cu cruzime copii și femei. Cum s-ar fi organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
click.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
Maha Vajiralongkorn foto profimedia 0899581880 jpg
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, reacție tranșantă despre „inflația de apocalipse” meteo din ultimele zile: „Am găsit cum erau prezentate iernile la TV, cândva.” VIDEO
image
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase

OK! Magazine

image
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie