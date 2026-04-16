Înalta Curte a respins contestația lui Horațiu Potra. Liderul mercenarilor rămâne în arest preventiv în dosarul privind tentativa de lovitură de stat

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis astăzi, 16 aprilie 2026, menținerea arestului preventiv în cazul lui Horațiu Potra, respingând ca nefondată contestația formulată de acesta împotriva hotărârii Curții de Apel București. Decizia este definitivă și confirmă prelungirea măsurii preventive dispuse anterior în dosarul privind tentativa de lovitură de stat de la finalul anului 2024.





Potra a fost adus în această dimineață în fața instanței supreme, unde magistrații au analizat legalitatea și temeinicia măsurilor preventive dispuse în cauză. El a solicitat înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar, invocând faptul că alți membri ai familiei sale implicați în același dosar - fiul și nepotul - sunt cercetați sub control judiciar.

Judecătorii Înaltei Curți au menținut însă soluția Curții de Apel București – Secția a II‑a penală, care, pe 7 aprilie 2026, dispusese prelungirea arestului preventiv pentru încă 30 de zile. În urma deliberării de astăzi, instanța supremă a stabilit că argumentele lui Potra nu justifică schimbarea măsurii preventive și l-a obligat totodată la plata a 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.



„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 7 aprilie 2026, pronunțată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel București – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.14. Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat” , se arată în soluția pronunțată joi, 16 aprilie, în ședința din Camera de consiliu.

Decizia este definitivă.

În același dosar este cercetat și Călin Georgescu, care a scăpat recent de măsura controlului judiciar într-o altă cauză, ce vizează activități de propagandă cu caracter legionar.

