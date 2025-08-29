Poliția italiană a dejucat o tentativă de asasinare împotriva fostului Papă Francisc. Un cetățean turc a fost arestat

Poliția italiană a reținut un bărbat turc de 46 de ani, suspectat că ar fi participat la organizarea unui complot de asasinare a Papei Francisc, plănuit anul trecut în timpul unei deplasări la Trieste.

Un bărbat turc aparținând filialei din Turcia a organizației teroriste Statul Islamic (ISIS) a fost arestat sub suspiciunea de participare la un plan de asasinare a fostului Papă Francisc în 2024, a anunțat vineri poliția italiană, conform agenției de presă ANSA, citată de Agerpres.

Bărbatul, Hasan Uzun, în vârstă de 46 de ani, a fost arestat în cadrul unei anchete privind un complot de asasinare a Papei Francisc în timpul vizitei acestuia la Trieste în iulie 2024.

El este ținut în izolare în acest oraș portuar din nord-estul Italiei, la granița cu Slovenia.

Conform anchetelor, atacul a fost planificat de o organizație turcă legată de ISIS Khorasan.

După extrădarea sa din Olanda, Uzun a petrecut câteva zile în închisoare la Milano.

Cum au descoperit polițiștii italieni că se pregătea asasinarea Papei Francisc la Trieste

Autoritățile italiene investighează încă din iulie anul trecut un posibil complot de asasinare a Papei Francisc, după descoperirea unei arme de foc într-o valiză abandonată în gara din Trieste, cu doar câteva zile înainte de vizita Papei programată pe 7 iulie 2024.

Incidentul a avut loc atunci când personalul unui bar din incinta gării a observat bagajul suspect și a alertat autoritățile. În interiorul valizei, poliția a găsit un pistol semiautomat de fabricație cehă, un încărcător cu 14 gloanțe și haine noi, de origine turcească. Reacția rapidă a agențiilor italiene de securitate a evidențiat gravitatea potențialei amenințări.

În urma acestei descoperiri, măsurile de securitate au fost semnificativ întărite. Unități antiteroriste și forțe ale serviciilor secrete au fost mobilizate pentru a asigura protecția Papei. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată un bărbat cu înălțimea de aproximativ 1,75 metri și cu pielea închisă la culoare, care a lăsat valiza în gară înainte de a pleca.

Autoritățile au lucrat la identificarea acestuia și la stabilirea unor eventuale legături cu vizita papală.

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat atunci că subiectul se află în jurisdicția autorităților italiene. El a dat asigurări că, în ciuda incidentului de securitate, vizita Papei Francisc a avut loc fără alte probleme, având ca temă principală promovarea învățăturilor sociale catolice.