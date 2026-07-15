Filmul crimei de la Deleni. Femeia acuzată că și-a ucis mama este absolventă de psihopedagogie și suferă de tulburare bipolară

Irina Chiriac, femeia acuzată că și-a ucis mama în februarie anul trecut, în localitatea Deleni din Iași, era absolventă a Facultății de Psihopedagogie și era angajată de primăria Deleni ca asistent personal al primului său copil, diagnosticat cu autism infantil. Femeia locuia în casa mamei sale când a avut loc crima.

Relațiile dintre Chiriac și mama sa, în vârstă de 71 de ani, erau de multă vreme tensionate. Apropiații spun că problemele ar fi apărut din cauză că mama avea de gând să lase casa fiului său, scrie presa locală.

Din cauza certurilor, mama chemase de mai multe ori poliția, însă nu a depus niciodată o plângere împotriva fiicei pentru a o evacua din casă.

Pe fondul relațiilor proaste cu mama sa, Chiriac își învățase al doilea copil, un băiat de 9 ani, să spargă geamurile jumătății acesteia de casă și să o lovească pe vârstnică cu bățul. Ca urmare, bătrâna a sunat la poliție, iar minorul a fost preluat de autorități și plasat în asistență maternală.

Chiriac fusese la rândul ei internată în repetate rânduri la Institutul de Psihiatrie Socola în urma mai multor episoade depresive, a unor tulburări anxioase, a tulburărilor de somn și a tulburării afective bipolare și era sigură că din acest motiv nu i se va mai înapoia copilul.

Filmul crimei de la Deleni

În după-amiaza zilei de 25 februarie 2025, bătrâna a fost vizitată de cea de-a doua fiică a iei. La această ultimă vizită, bătrâna i-a arătat acesteia locul unde ținea banii de înmormântare și le-a oferit nepoților săi 200 de lei, o sumă neobișnuit de mare pentru ea. Cele două au mai vorbit o dată la telefon, la 19.30. A fost ultima oară când victima a fost auzită de cineva.

Pe 3 martie, Chiriac a primit un colet în care se afla o macetă cu o lamă de 51 de cm. Aflată deja în arest, a explicat celor care o interogau că o comandase pentru a se apăra de câinii unui vecin, care o atacaseră anterior.

Polițiștii cred, însă, că arma ar fi fost comandată special pentru crimă. Planul era făcut, însă lucrurile escaladaseră, iar femeia și-ar fi ucis mama mai repede decât plănuise. În plus, Chiriac ținea în casă și un bidon cu un lichid inflamabil și câteva brichete, cu care ar fi intenționat să se răzbune pe fratele ei, incendiindu-i o magazie.

În noaptea crimei, în jurul orei 20.00, Chiriac s-a înarmat cu un cablu, un topor și un cuțit. A spart geamul ușii principale de acces în jumătatea de casă a mamei sale, pentru a crea o diversiune și a pătruns în locuința femeii pe o ușă laterală. Ajunsă în dormitorul mamei sale, a încercat mai întâi să o stranguleze cu cablul, iar apoi a lovit-o de două ori toporul în cap și a înjunghiat-o de 15 ori cu cuțitul.

La 20.24, Chiriac a sunat un taximetrist, căruia i-a cerut să o ducă la Hârlău. Aceasta a revenit cu un telefon la 21.38, cerând de această dată să fie dusă la Iași.

Femeia a fost descoperită de cealaltă fiică

În dimineața următoare, a doua fiică a victimei și-a sunat mama de 21 de ori în interval de două ore. În cele din urmă, a mers la ea, la ora 10.00, și a găsit-o pe femeie deja moartă. Aceasta a alertat imediat autoritățile, Chiriac fiind principala suspectă încă de la început.

Atunci când aceasta a ajuns la aeroport, împreună cu fiul său, cu gândul de a pleca din țară, a fost reținută imediat. Asupra ei au fost găsiți 10.240 de euro, iar ghetele îi erau stropite de sânge. A spus că era sângele mamei sale și a recunoscut imediat crima.

Criminala suferea de tulburare bipolară

Criminala a fost expertizată psihiatric, ajungându-se la concluzia că suferea de tulburare de personalitate borderline. Medicii au susținut că ea avusese, însă, discernământ în momentul comiterii faptei.

Chiriac a fost trimisă în judecată pentru omor calificat împotriva unui membru al familiei, violare de domiciliu și distrugere.

Aceasta a fost condamnată la 24 de ani de închisoare pentru omor, la doi ani de detenție pentru violare de domiciliu și un an de închisoare pentru distrugere. A rezultat astfel o pedeapsă finală de 25 de ani de închisoare. Totodată, ea a fost obligată de asemenea la plata unor daune materiale de 30.000 lei și a unor daune morale de 35.000 de euro către sora și fratele său. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată în apel.