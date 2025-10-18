search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
Exclusiv Scenariul unei invazii ruse în Moldova. Strategia unui general român: „Vom trece Prutul”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Republica Moldova ar fi vulnerabilă în fața unui ipotetic atac rusesc, iar șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat că România ar sări în ajutorul vecinilor de peste Prut, fără să dea detalii. Generalul (r) Marius Crăciun, cel care a pus bazele Forţelor pentru Operaţii Speciale din România, oferă, pentru „Adevărul”, câteva posibile răspunsuri.

Separatiști ruși în Transnistria. FOTO: EPA EFE
Separatiști ruși în Transnistria. FOTO: EPA EFE

Rusia a transmis un mesaj amenințător la adresa Republicii Moldova, după ce Chișinăul a numit această țară principala amenințare la adresa securității sale. Prin vocea purtătorului de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, rușii au comparat politica fostei republici sovietice de peste Prut cu cea a Ucrainei. „Chișinăul face o greșeală gravă, care a fost făcută deja de un alt stat. Nu a adus nimic bun”, a fost mesajul amenințător al reprezentantul Kremlinului.

Reacția Moscovei vine după ce, în urmă cu mai puțin de două săptămâni, Guvernul de la Chișinău a aprobat noua strategie militară a țării până în 2035. În acest document se menționează că principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova este Rusia. Anterior, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a afirmat că România ar sprijini Republica Moldova în cazul unui atac armat din partea Rusiei, în baza legii care obligă statul român să-și protejeze cetățenii, inclusiv pe cei aflați peste hotare, dar fără a oferi alte detalii din motive evidente.

„România și Armata României au toate instrumentele necesare pentru a sprijini Republica Moldova, ca să mă rezum numai la Armata României. Avem foarte multe programe de pregătire în comun, exerciții, avem foarte multe programe de dezvoltare a capabilităților, de întărire a capabilităților de apărare ale Republicii Moldova. Împreună putem să găsim soluții. Statul român are toate instrumentele, repet, militare, politice, legislative, să sprijine Republica Moldova”, a spus șeful Armatei Române, conform sursei citate.

Ce spune generalul care a pus bazele Forțelor pentru Operații Speciale

„Adevărul” apelează pentru această ecuație complicată la expertiza generalului (r) Marius Crăciun, cel care a pus bazele Forțelor pentru Operații Speciale Românei și a condus trupe de elită în teatrele de luptă din Afganistan și Irak. În opinia generalului Crăciun, scenariul unui atac rusesc asupra Republicii Moldova este foarte puțin probabil. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că dacă Federația Rusă va reuși să învingă Ucraina nu s-ar îndrepta apoi spre Republica Moldova, țară care nu are nicio capacitate de apărare serioasă.

„Acest scenariu în care vorbim despre ocuparea Republicii Moldova de către ruși este foarte, foarte puțin probabil. Dar nu există garanții și ar putea în teorie să fie afectată securitatea Republicii Moldova dacă, să zicem, s-ar realiza un link-up între Transnistria și forțele Rusie. Totuși asta ar însemna să cadă Odesa, ceea ce iarăși este puțin probabil să se întâmple. Dar să presupunem totuși că toate astea s-ar întâmpla și că Rusia, după ce ar ocupa și Odesa, ar decide să atace și Republica Moldova. Atunci să știți că am avea, foarte, foarte mulți refugiați din Moldova. Și să nu uităm că avem milioane de cetățeni moldoveni care sunt și cetățeni români, iar conform Constituției suntem obligați să-i protejăm”, spune generalul Crăciun.

Generalul Marius Crăciun. FOTO: Arhivă personală
Generalul Marius Crăciun. FOTO: Arhivă personală

România a ajutat mult Ucraina, consideră generalul Marius Crăciun, dar ar face și mai multe pentru Republica Moldova. Totuși, având în vedere că o intervenție românească dincolo de Prut nu ar fi girul Alianței Nord Atlantice și nu ar avea susținerea NATO, aliații nu ar lupta alături de trupele române decât în cazul în care am fi supuși unui atac. Astfel, autoritățile române ar trebui să se gândească de două ori înainte de a angaja țara într-un război distrugător cu o forță precum Rusia.

Voluntarii români ar trece Prutul

„Cel mai probabil este că nu am trimite tancuri dincolo de Prut. Probabil că ajutorul militar va fi unul deosebit, cam la fel cum i-am ajutat pe ucraineni, dar și mai mult de atât. I-am ajuta pe frații moldoveni, i-am ajuta poate și cu voluntari. Nu exclud posibilitatea ca foarte mulți români să se ofere voluntari, să fie gata să meargă să lupte pe front, dacă situația ar impune-o”, mai spune generalul.

Citește și: România se reinventează între Washington și Paris. Cu cine vom „defila” în noua politică externă: „Doar ei ne pot apăra de ruși”

Nu ar fi însă pentru prima dată când voluntari români ar merge în Republica Moldova pentru a înfrunta armata rusă. În timpul războiului Transnistriei, foarte mulți voluntari români au luptat împotriva rușilor și ai aliaților lor de atunci, ucrainenii, la începutul anilor 90.

„Nu ar fi prima dată când poate mii de voluntari români, dacă nu cumva de data asta și mai mulți ar trece Prutul, ca să lupte alături de moldoveni. Noi am mai avut voluntari în anii 90. Atunci mulți români au mers la luptă la Dubăsari și pe unde au mai fost confruntările pe atunci. Ne amintim că au fost ani tulburi acei ani 90, unii dintre cei mai dificili. Totuși, îmi vine foarte greu să cred că unități ale Armatei Române ar trece Prutul, chiar și dacă ar fi invitate, solicitate de guvernul din Republica Moldova. Și ar fi greu de crezut să facem asta, mai ales că, într-adevăr, aici intervine postura noastră de stat aliat. Însă, cu siguranță, am oferi găzduire oricărui refugiat venit din Republica Moldova. Și la fel de sigur, am încerca să-i ajutăm militar în mod deosebit cu echipamente, cam cum facem și cu ucrainenii, ba chiar posibil și la un nivel mult mai mare”, subliniază Marius Crăciun.

Și asta nu ar fi tot. În plan politic și diplomatic, România ar trebui să sprijine Chișinăul cu toate mijloacele posibile.

„M-aș aștepta în plus și la o ofensivă politico-diplomatică de sprijinire a Republicii Moldova. Dar chiar și fără să fie un război, deja ar trebui să facem acest lucru, să-i susținem pe moldoveni din toate puterile ca să reușească să devină parte a Uniunii Europene. Pentru că trebuie să-i ajutăm cu toate mijloacele să ajungă membri ai Uniunii Europene, trebuie să îi ajutăm, să-i îndrumăm cât de mult posibil. Eu cred că există multă expertiză în țara asta, trebuie doar ca specialiștii români să se pună la treabă, iar moldovenii să fie ajutați să facă reforme, să-și facă documentele necesare, iar nu în ultimul rând ajutați și să nu facă aceleași greșeli, marile erori pe care le-a făcut România și din cauza cărora am avut un proces atât de dificil de integrare europeană. Odată ce Republica Moldova va deveni membră a Uniunii Europene, va fi și mai în siguranță. Și din acest motiv, intrarea Moldovei în Uniunea Europeană va fi greu de digerat de ruși, poate la fel de greu precum a fost intrarea țărilor baltice în UE”, punctează generalul.

Cine este generalul Marius Crăciun

Generalul (r) Marius Crăciun este ofițerul care a pus, în urmă cu mai bine de 20 de ani, bazele Forţelor Speciale din România, unul dintre proiectele de succes din Armata Română. Totul a început în 2003, la Târgu Mureș, unde a fost înființat un batalion de forțe speciale, pentru ca un mai târziu să fie înființată, în cadrul aceluiași proiect, o structură pentru luptători scafandri. În 2005, generalul Crăciun a publicat lucrarea „Confruntarea înalt tehnologizată – o paradigmă la început de mileniu”, care a constituit și tema lucrării sale de doctorat. Alături de alți ofițeri, generalul (r) Crăciun, pe atunci colonel, s-a ocupat de baza legală, documentația și regulamente înființării noii structuri din cadrul Armatei Române. Așa s-a ajuns la rezultatele de astăzi, când comandantul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale este un general de două stele și este locuitor al șefului Apărării pentru operații speciale.

Citește și: Ucraina, moneda de schimb pentru Venezuela în negocierile ruso-americane? Expert Oxford: „Poate să iasă urât pentru ei acolo”

Generalul Marius Crăciun a fost în funtea unor trupe de elită în Afganistan, dar și în Irak și chiar Kosovo. În special în Afganistan, militarii conduși de el au dus lupte grele, alături de aliații americani. Aprecierile primite de la Washington au făcut ca Forțele Speciale Române să devină mai vizibile ca oricând, iar acest lucru a făcut ca funcția de comandant al componentei să fie ridicat la gradul de general de o stea.

Anterior, generalul Marius Crăciun s-a format la Școala Militară de la Sibiu, după care a ajuns la Regimentul 64 Parașutisti și la Academia Militară. Ulterior, el a fost promovat șef de stat major și a ajuns în Statele Unite ale Americii cu o bursă specială. Întors din SUA, generalul Crăciun a devenit comandant unui batalion de parașutiști, unul dintre cei mai tineri din istoria armatei. A urmat o perioadă petrecută la NATO, apoi a fost desemnat observator ONU în Congo, după care a răspuns de lupta antiteroristă la nivelul Ministerului Apărării Naționale

În prezent, generalul Marius Crăciun este cadru didactic asociat la Universitatea din Târgu Mureș, unde predă un curs despre Alianța Nord-Atlantică.

