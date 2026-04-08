Alertă în Tulcea după atacuri rusești în apropierea graniței. Avioane F-16 ridicate de la sol și mesaj RO-ALERT trimis localnicilor

Au avut loc noi atacuri ale forțelor ruse asupra unor obiective civile și de infrastructură din -Ucraina, miercuri dis-de-dimineață, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Tulcea, anunță Ministerul Apărării Naționale. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-ALERT.

Ca măsură de precauție, două aeronave F-16 aflate în serviciul de poliție aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost pregătite pentru intervenție.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a transmis un mesaj RO-ALERT la ora 03:44 pentru populația din nordul județului Tulcea, potrivit unei informări de presă emisă de MApN.

Sistemele radar au urmărit un grup de 17 ținte aeriene în apropierea frontierei, însă acestea nu au pătruns în spațiul aerian al României.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 05:10, iar autoritățile precizează că măsurile de supraveghere și coordonare rămân active pentru protejarea populației și a teritoriului național.

Alertă de drone cu doar o zi în urmă. Populația din Tulcea avertizată prin RO-ALERT

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați marți dimineață, după ce forțele Federației Ruse au lansat drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei României.

În primele ore ale zilei de marți, 7 aprilie, forțele Federației Ruse au efectuat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona de nord a județului Tulcea. La ora 00:58 a fost transmis un mesaj RO-ALERT, avertizând cetățenii să rămână precauți și să respecte instrucțiunile autorităților.