Zeci de cranii și oase zac pe iarba din cimitirul ”Sfântul Toma”, cu complicitatea celor care administrează acest loc.

Cimitirul „Sfântul Toma” din Huși dezvăluie în aceste zile imagini sinistre. Cranii umane și oseminte provenind cel mai probabil din cadavrele care au fost îngropate cândva aici zac la marginea cimitirului.

Legea spune că scoaterea din mormânt a rămășițelor umane se face în condiții stricte pentru sănătatea publică, pentru mediu, dar și cu respect față de defunctul în cauză și, implicit, față de urmașii acestora.

Lucru care nu este valabil și în cimitirul din Huși, mai ales în această perioadă, după sărbătorile pascale, când tot mai mulți oameni ajung la mormintele celor dragi.

”Osemintele însă nu lăsau loc de nicio îndoială: acolo era vorba despre bucăți din scheletele unor morți, care, probabil, au fost scoși din locurile de veci și aruncate, ca să facă loc, probabil, altor defuncți. Numai gândul că bucăți din cadavrele unor oameni au fost scoase din morminte și lăsate de izbeliște la voia întâmplării stârnește revoltă, mai ales în rândul celor care au rude în cimitirul din Huși și erau încredințați cumva că morții lor își dorm somnul de veci în pace și respect”, potrivit ziarului Vremea Nouă.

Unul dintre cetățenii care au observat craniile și bucățile din femurul unui mort a povestit despre acest lucru.

„Vă spun sincer. Am văzut o bucată de craniu, cu două oase provenind de la membre, iar alături se afla, în stânga, o movilă de pământ, cu alte resturi, vertebre umane. Cealaltă bucată de craniu era mai mare, aproape întreagă era mai încolo. Ne-am speriat. Cum se poate așa ceva?”, a povestit un hușean care a mers luni, la cimitir, să aprindă o candelă la mormântul unei rude dragi.