Video Circulație îngreunată pe Valea Oltului după coliziunea a două TIR-uri. Reluarea traficului în condiții normale, estimată în trei ore

Traficul se desfășoară pe o singură bandă pe DN 7, pe Valea Oltului, sensul de mers Râmnicu-Vâlcea – Sibiu, în urma coliziunii între două autotrenuri. Accidentul, produs în jurul orei 9.50, nu s-a soldat cu victime, iar autoritățile estimează trei ore pentru deblocarea circulației.

UPDATE 10.30 - Utilajul de tractare a ajuns la locul accidentului, reușind să extragă primul TIR, conform reprezentanților Direcției Regionale de Drmuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Știrea inițială

Accidentul s-a produs pe DN7 183+300, vineri, 12 septembrie 2025, în zona Lunca (Bujoreni), în județul Vâlcea. Două autotrenuri s-au lovit, cauza, conform primelor informații, fiind o eroare umană. Unul dintre șoferi nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul în zonă fiind umed.

Se circulă dirijat pe jumătate de cale, pe sensul de mers Râmnicu-Vâlcea - Sibiu. La fața locului se află Poliția, Salvarea și un echipaj de la Drumuri. Se așteaptă utilajele care să tracteze autotrenurile care au blocat carosabilul.

Drumarii au anunțat că circulația va putea fi reluată în condiții normale în aproximativ trei ore.