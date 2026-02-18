Ilie Bolojan, reacție la verdictul CCR pe pensiile magistraților: „Vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR”

Premierul Ilie Bolojan a salutat miercuri decizia Curții Constituționale a României în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților.

La scurt timp după verdictul anunțat de CCR în privința pensiilor speciale, premierul Ilie Bolojan a transmis următorul mesaj.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate. Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme”, potrivit Guvernului României.

Judecătorii Curţii Constituţionale au respins sesizarea Inaltei Curți în a şasea şedinţă pe tema pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Se pare că proiectul de lege a trecut de CCR cu 5 voturi la 4. „Pentru” au fost judecătorii Simina Tănăsescu, Csaba Astzalos, Iulia Scântei, Mihaela Ciorchină și Dacian Dragoș.

Acum, proiectul propus de Guvernul Bolojan merge la președinte pentru promulgare.