 Angajat să „locuiască” într-o casă construită într-un panou publicitar pentru a promova un film. „Sper că au aer condiționat” | adevarul.ro
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Video Angajat să „locuiască” într-o casă construită într-un panou publicitar pentru a promova un film. „Sper că au aer condiționat”

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Pentru promovarea unui film, Netflix a angajat o persoană să „locuiască” într-o casă complet mobilată, construită într-un panou publicitar aflat la aproximativ 9 metri înălțime, în Hollywood.

Sursă video: X @nexta_tv

Este vorba despre „The Last House”, un film SF lansat vineri, 7 august. Bărbatul a locuit în acea „casă” trei zile, de joi până sâmbătă, scrie New York Post.

Pe exteriorul locuinței improvizate este scris mesajul: „Cât timp poți supraviețui?”.

„În timp ce încearcă să ducă o viață cât mai normală în spațiul închis, el va comunica cu șoferii și trecătorii de dedesubt folosind o tablă albă – o trimitere înfricoșătoare la situația în care se află personajele principale ale filmului”, a transmis Netflix.

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, bărbatul poate fi văzut întins pe o canapea și făcând cu mâna oamenilor din interiorul „locuinței”. De asemenea, au apărut și imagini în care acesta ține în mâini table albe cu mesaje precum „Ce se întâmplă?” și „Sunt blocat aici”.

Mulți utilizatori de pe rețelele sociale au considerat că este o idee foarte bună pentru promovarea filmului.

„Îi fac cu mâna acestui tip în fiecare zi când merg la sală. E destul de interesant dacă îl vezi. E nebunie curată să vezi o casă în aer”, a scris o persoană.

„O cascadorie publicitară ingenioasă. Faptul că strategia de promovare reproduce premisa filmului este o idee foarte bună”, a comentat altcineva.

„Sper că au aer condiționat”, a scris un al treilea utilizator.

Au existat și persoane care au pus întrebări mai evidente, precum unde merge bărbatul la baie.

Totul face parte din campania de promovare a noului film SF al platformei de streaming, regizat de Louis Leterrier și cu Greta Lee și Wagner Moura în rolurile principale. Personajele interpretate de cei doi ajung, în circumstanțe misterioase, blocate în propria locuință.

„O familie închisă în mod misterios în propria casă trebuie să colaboreze pentru a supraviețui pe măsură ce resursele se împuținează și forța misterioasă care îi ține captivi continuă să acționeze”, se arată în descrierea filmului.

Pe măsură ce povestea avansează, familia descoperă că nu este singura blocată în casă, ci că aceeași situație afectează oamenii din întreaga lume. Regizorul Louis Leterrier prezintă locuința, în mod obișnuit un spațiu sigur, ca pe un mediu ostil care testează limitele unei familii și îi obligă pe membri să se unească pentru a supraviețui.

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