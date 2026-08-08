 Ingerință rusă în alegerile din Franța: Fostul premier Gabriel Attal a sesizat justiția după atacuri digitale fabricate de rețelele Moscovei | adevarul.ro
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Ingerință rusă în alegerile din Franța: Fostul premier Gabriel Attal a sesizat justiția după atacuri digitale fabricate de rețelele Moscovei

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Fostul premier francez și candidat la alegerile prezidențiale Gabriel Attal a depus o plângere privind o presupusă campanie rusă de dezinformare înaintea alegerilor prezidențiale din Franța de anul viitor.

Gabriel Attal FOTO EPA EFE
Gabriel Attal FOTO EPA EFE

Avocații lui Attal au declarat că plângerea, depusă vineri, denunță „acte de ingerință străină, manipulare a informațiilor, fabricare de conținuturi susceptibile să afecteze interesele fundamentale ale națiunii și corectitudinea viitoarelor alegeri prezidențiale”, transmite POLITICO.

Aceștia au declarat pentru BFMTV că mai multe conturi de pe rețeaua de socializare X, dintre care unele imitau publicații franceze și internaționale, au distribuit materiale video false și articole de presă fabricate, atribuindu-i lui Attal declarații pe care acesta nu le-a făcut. Materialele ar fi fost „destinate să-l discrediteze în calitate de candidat”.

Attal, candidatul partidului Renaissance al președintelui Emmanuel Macron, a declarat la începutul acestei săptămâni că a fost victima unei tentative de ingerință electorală provenite din Rusia și că se așteaptă ca astfel de acțiuni de destabilizare să se intensifice înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie 2027.

Tentativă de manipulare cu „amprenta” Rusiei

După o primă alertă transmisă miercuri cu privire la o „ingerință digitală externă” care „provenea din Rusia”, autoritățile franceze l-au informat vineri pe Gabriel Attal despre o nouă operațiune de ingerință identificată joi, „provenită, din nou, din rețele rusești”, potrivit unui comunicat transmis de avocații săi, Sacha Ghozlan și Lucas Veil, citat de RFI.

Avocații acestuia au identificat deepfake-uri, materiale video false și prime pagini de ziare falsificate, distribuite pe rețelele sociale și pe alte platforme.

De asemenea, aceștia au identificat materiale menite să „creeze confuzie cu privire la originea deepfake-urilor”, prin folosirea numelui lui Gabriel Attal pentru a lăsa impresia că politicianul „și-ar fi orchestrat el însuși campania de dezinformare îndreptată împotriva sa”.

Attal a fost avertizat cu privire la aceste postări de Secretariatul General pentru Apărare și Securitate Națională al Franței (SGDSN) și de unitatea sa Viginum, responsabilă de monitorizarea și protejarea țării împotriva ingerințelor digitale externe.

Attal este cel mai recent candidat la alegerile prezidențiale din Franța vizat de astfel de campanii de dezinformare. Fostul premier Édouard Philippe ar fi fost ținta unei operațiuni similare săptămâna trecută, la fel ca parlamentarul de centru-stânga Raphaël Glucksmann.

Și alți politicieni francezi, vizați de operațiuni de influență

Candidații partidului de stânga radicală LFI la cele mai recente alegeri locale, de această dată în Marsilia, Toulouse și Roubaix, au fost, de asemenea, ținta unor operațiuni de ingerință online, existând suspiciuni că în spatele acestora s-ar afla o companie israeliană.

Parchetul din Paris a declarat pentru AFP că este în desfășurare o anchetă în urma acestor sesizări.

Marine Tondelier, lidera partidului ecologist Les Écologistes, a mers și mai departe și a propus, într-un interviu pentru publicația Libération, ca platforme precum X să fie suspendate în Franța pe durata campaniei electorale „în cazul în care este detectată în prealabil o ingerință”.

Propunerea a stârnit reacția directorului general al X, Elon Musk, care a acuzat-o pe Tondelier de „trădarea Franței” și a mers până la a cere ca aceasta să fie „redusă la tăcere”.

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