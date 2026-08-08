O dronă a pătruns sâmbătă dimineață, 8 august, în spațiul aerian al Bulgariei dinspre România și a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar. MApN a transmis că sistemele sale de supraveghere radar nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.

UPDATE MApN, primele precizări după explozia din Bulgaria

Ministerul Apărării Naționale din România a precizat că sistemele sale de supraveghere radar nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al țării noastre către Bulgaria.

Potrivit instituției, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.

MApN a transmis, totodată, că monitorizează permanent situația din proximitatea frontierelor României și va comunica, în măsura în care vor apărea informații relevante, date suplimentare.

UPDATE Forțe de la granița cu Turcia, aduse la frontiera cu România

Premierul bulgat a mai anunțat că vor fi aduse forțe și mijloace ale Poliției de Frontieră destinate detectării și combaterii dronelor de la granița cu Turcia către frontiera cu România, după explozia unei drone al 100 de metri de punctul de graniță Kardam, cu România.

UPDATE Contraamiral român: situația impune clarificări

Constantin Ciorobea, contraamiral de flotilă, comandant al Componentei Operaţionale Navale și locțiitor al Șefului Statului Major al Forțelor Navale, a transmis că o astfel de situație necesită clarificări.

„O astfel de situație, o dronă venită dinspre România, plus că are și explozibil, este o situație care necesită clarificare la nivelul celor două țări, pentru a nu încăpea suspiciuni”, a declarat contraamiralul Constantin Ciorobea la Antena 3 CNN.

UPDATE - Drona s-a prăbuşit pe un câmp de floarea-soarelui

Premierul bulgar a precizat că au fost luate măsuri, iar zona a fost izolată. Nu s-au înregistrat victime şi nici pagube la infrastructură, potrivit BNR News.

„Zgomotul produs de dronă a fost detectat de Poliţia de Frontieră a României, urmat de o explozie puternică auzită de patrula de frontieră (bulgară) din General Toşevo, care este staţionată în zonă. Locul exploziei dronei a fost identificat imediat, iar echipe ale Poliţiei de Frontieră, Poliţiei Naţionale şi Ministerului Apărării se află în prezent la faţa locului pentru a determina tipul de dronă implicată”, a declarat premieurl bulgar Rumen Radev.

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El a subliniat că drona în cauză nu fusese detectată nici în spaţiul aerian românesc, nici în cel bulgar.

„De asemenea, nu am primit nicio informaţie de la Centrul de Operaţiuni Aeriene Combinate din Torrejon (Spania), care monitorizează spaţiul aerian din sudul Europei”, a adăugat Radev.

În urma incidentului, Bulgaria va redirecționa personal și echipamente pentru detectarea și contracararea dronelor de la granița cu Turcia către cea cu România. Radev a precizat că Ministerul Apărării a consolidat deja acoperirea radar în regiune.

Premierul bulgar a anunțat că Bulgaria va prezenta cazul dronei la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, în timp ce România va informa aliații despre incidentele similare. Radev a precizat că tipul dronei nu a putut fi stabilit, aceasta fiind grav avariată în urma exploziei.

„Nu este o dronă-jucărie, ci o dronă de dimensiuni mai mari”, a detaliat el.

Întrebat dacă incidentul a fost un atac deliberat şi dacă drona transporta ceva, el a răspuns că acest lucru nu poate fi stabilit în acest moment. El a spus că drona transporta o cantitate substanţială de material exploziv, suficientă pentru a produce o explozie care a putut fi auzită de la o distanţă considerabilă.

Radev a explicat că drona nu a fost detectată de radarele bulgare sau românești, fiind greu de identificat din cauza dimensiunilor mici și a altitudinii reduse de zbor. Potrivit acestuia, autoritățile au informații despre o singură dronă.

„Ştiţi că, de ani de zile, procedura de achiziţionare a unor radare digitale tridimensionale moderne a fost amânată, dar Ministerul Apărării face tot posibilul pentru a accelera livrarea acestora”, a promis prim-ministrul Bulgariei, fost preşedinte şi fost pilot militar.

Știre inițială

Anunțul a fost făcut de premierul Rumen Radev, în urma unei reuniuni a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniștri, scrie BTA.

Incidentul a avut loc în imediata apropiere a fostului punct de trecere a frontierei Kardam dintre Bulgaria și România și la aproximativ 1.000 de metri de stația de comprimare a Bulgariei de pe traseul gazoductului Trans-Balcanic.

Potrivit premierului, drona s-a prăbușit pe un câmp de floarea-soarelui.

Zona a fost izolată și au fost luate măsurile necesare. Nu au fost raportate victime și nici pagube la infrastructură, a precizat Radev.