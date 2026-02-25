Guvernul permite publicarea listelor datornicilor la nivel local. Primar: „Îi va face pe cei care au bani să vină să și le achite”

Primarul Oradiei, Florin Birta, a explicat miercuri, 25 februarie, că lista locală a persoanelor cu datorii la bugetele locale vizează doi tipi de contribuabili: unii care nu pot plăti din lipsă de bani, pentru care se pot face reeșalonări, și alții care au bani dar nu-și achită datoriile.

Guvernul a adoptat marți seara ordonanța de urgență privind reforma administrației publice, care introduce, între altele, posibilitatea publicării la nivel local a listei persoanelor fizice cu datorii la bugetele locale.

Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la finalul ședinței de Guvern, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

„Se instituie o procedură de posibilitate de publicare la nivel local a listei debitorilor persoane fizice, astfel încât această listă să ajute, dacă vreţi, şi ca o presiune publică, dar şi o presiune de transparenţă şi de corectitudine faţă de toţi cei care îşi plătesc taxele şi impozitele cu bună-credinţă şi cu mult bun-simţ, astfel încât comunitatea locală să-i cunoască şi pe cei care, poate de ani de zile, sunt rău-platnici la bugetul local”, a declarat ministrul.

Cseke Attila a spus că mecanismul nu este nou și funcționează în alte șase state membre UE, iar Guvernul va obliga ca, la dobândirea proprietății asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, și cumpărătorul să dovedească plata tuturor impozitelor locale.

Primarul Oradiei: „Cu siguranță vorbim despre două tipuri de oameni”

Primarul Oradiei, Florin Birta, a susținut utilitatea măsurii, miercuri dimineața, într-o intervenție live la Digi24, făcând însă distincție între contribuabili, scrie Bihoreanul.

„Cu siguranță vorbim despre două tipuri de oameni. Oameni de bună credință, care se poate să nu aibă în cursul anului bani să-și plătească toate impozitele de prima dată; și atunci se pot face niște reeșalonări, pot discuta cu ei, sunt termene de plată a impozitelor.

Și sunt oameni, probabil, care au bani, au posibilitatea să-și plătească aceste impozite, dar nu și le plătesc. Și atunci, cu siguranță, această listă publicată pe site-ul primăriilor îi va face pe cei care au bani, dar nu-și plătesc datoriile, să vină să și le achite la bugetul local”.

Principalele prevederi ale pachetului privind reforma administrației

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a prezentat marți principalele prevederi ale pachetului legislativ privind reforma administrației, adoptat în ședința de Guvern, subliniind că acesta vizează trei direcții esențiale: descentralizarea, eficientizarea administrației și consolidarea legăturii dintre autorități și comunități.

Cseke Attila a declarat că pachetul de descentralizare simplifică procedurile și reduce birocrația, permițând autorităților locale să autorizeze activitățile de jocuri de noroc și instituțiilor prefectului să ateste domeniul public fără aprobări de la Ministerul Dezvoltării.

De asemenea, ministrul a explicat că pachetul de măsuri simplifică procedurile de închiriere a imobilelor și spațiilor publice, introduce flexibilitate în funcția publică prin mobilitate, posturi part-time și evaluări pe baza competențelor, și reduce numărul consilierilor în cabinetele demnitarilor.

Totodată, noile reglementări sporesc disciplina fiscală, impun transparență la tranzacțiile imobiliare și permit suspendarea permisului pentru neplata amenzilor de circulație.

La nivel național și local, se prevăd reduceri de personal și cheltuieli, toate acestea având scopul creșterii eficienței administrației și apropierea deciziilor publice de cetățean.