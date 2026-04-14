Grupări de drone rusești, la granița României. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere

După ce mai multe drone au fost detectate în apropierea frontierei cu România, în zona județului Tulcea, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere, iar aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, informează MApN.

În dimineața zilei de marți, 14 aprilie, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona județului Tulcea.

În timpul operațiunilor, autoritățile române au detectat o grupare de drone care evolua în proximitatea spațiului aerian național, la nord de localitatea Vâlcove. În acest context, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

La ora 03.48 a fost transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din zonă.

În paralel, două aeronave F-16 aparținând Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de poliție aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației, a transmis MApN într-un comunicat oficial.

Totodată, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere, ca măsură de precauție în fața evoluțiilor din apropierea graniței.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României, iar alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 04.45, după stabilizarea situației.

MApN a precizat, de asemenea, că a informat în timp real structurile aliate și menține un contact permanent cu acestea, în contextul evoluțiilor de securitate din proximitatea frontierei.