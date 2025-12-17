Veşti bune pentru studenţi: vin bani europeni pentru bursele sociale. Câţi tineri vor beneficia de bani şi de când

Ministerul Educației și Cercetării a obținut cofinanțarea bursele sociale cu 60 de milioane de euro din fonduri europene.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat miercuri, 17 decembrie, că a obținut o cofinanțare suplimentară de 60 de milioane de euro din fonduri europene pentru bursele sociale ale studenților, prin Programul Educație și Ocupare (PEO).

Suma va permite plata burselor pentru aproximativ 40.000 de studenți proveniți din medii vulnerabile în anul 2026, estimându-se că primele plăți vor fi efectuate cel târziu în februarie 2026, pentru luna ianuarie, se precizează într-un comunicat oficial.

Potrivit documentului citat, fondul de burse în noul an universitar va fi astfel apropiat, ca valoare, de cel din anii 2024 și 2025 (după redimensionare) și va fi cu aproximativ 35% mai mare decât în 2023, beneficiind atât studenții finanțați de la buget, cât și cei care plătesc taxă.

Cofinanțarea în valoare de 60 de milioane de euro vine în urma unui dialog purtat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Comisia Europeană şi se va face din Fondul Social European Plus (FSE+).

În acest context, ministrul Educației, Daniel David, le-a cerut unităților subordonate să pregătească procedurile de implementare, astfel încât prima plată să fie efectuată cel târziu în februarie 2026.

Potrivit comunicatului ministerului, bursele vor acoperi cazarea, hrana și alte drepturi sociale, contribuind astfel la creșterea calității actului de educație în învățământul universitar și sprijinirea studenților aflați în dificultate.