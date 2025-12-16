Grindeanu a anunțat temele cu care PSD merge în ședința Coaliţiei, miercuri. „Nu tăiem salarii”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat marţi cu ce va merge PSD în coaliţie, în şedinţa de miercuri, el enumerând mărirea salariului minim, eliminarea impozitului pe solarii. Legat de administraţia centrală, Grindeanu a precizat că PSD nu susţine tăierea salariilor în administraţie.

Sorin Grindeanu a anunţat marţi temele principale cu care va merge PSD în ședința de coaliţie,

”Chestiunile care ţin de administraţie, de salariul minim, de buget sunt alte decizii care vor fi luate în săptămânile viitoare”. Grindeanu a mai arătat că ”legat de administraţia locală, pachetul e închis”.

”Legat de administraţia centrală, nu susţinem tăierea salariilor în administraţie. Haideţi să vedem cu ce se va veni”, a spus Grindeanu, despre discuţiile de miercuri din coaliţie, scrie News.

Preşedintele PSD a confirmat că este posibilă o sesiune extraordinară, în luna ianuarie, pentru buget. Grindeanu a precizat că PSD va merge în şedinţa coaliţiei cu mărirea salariului minim.

”În acest moment, cred că este posibil să putem să achităm tot ceea ce ţine de facturi legate de CNI, Anghel Saligny şi toate proiectele administraţiei locale. Ştiţi că există în acest moment câteva miliarde bune neachitate şi pare că vom putea să plătim toate aceste facturi, până la sfârşitul anului”, a subliniat liderul PSD.

Grindeanu a mai afirmat că vor merge în coaliţie şi cu continuarea investiţiilor pe anul viitor în ceea ce înseamnă proiectul de buget, cu eliminarea acelui impozit pe solarii. ”V-am spus punctele mari pe care noi le susţinem în discuţiile care vor începe odată cu bugetul. Nu tăiem salarii”, a mai spus Grindeanu.