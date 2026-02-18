Cum contribuie schimbările climatice la răspândirea unei boli tropicale mortale în cea mai mare parte a Europei

Un studiu a descoperit că o boală tropicală extrem de dureroasă numită chikungunya poate fi transmisă acum de țânțari în cea mai mare parte a Europei.

Analiza este prima care evaluează pe deplin efectul temperaturii asupra timpului de incubație al virusului la țânțarul tigru asiatic, care a invadat Europa în ultimele decenii. Studiul a constatat că temperatura minimă la care ar putea apărea infecțiile este cu 2,5°C mai mică decât estimările anterioare, mai puțin robuste, ceea ce reprezintă o diferență „destul de șocantă”, au spus cercetătorii, scrie The Guardian.

Virusul Chikungunya a fost detectat pentru prima dată în 1952 în Tanzania și era limitat la regiunile tropicale, unde există milioane de infecții pe an. Boala provoacă dureri articulare severe și prelungite, care pot fi fatale la copiii mici și la adulții în vârstă.

În ultimii ani, în peste 10 țări europene au fost raportate un număr mic de cazuri, dar focare la scară largă, cu sute de cazuri, au lovit Franța și Italia în 2025.

Sandeep Tegar, de la Centrul pentru Ecologie și Hidrologie din Regatul Unit (UKCEH) și autorul principal al studiului, a declarat: „Rata încălzirii globale în Europa este de aproximativ două ori mai mare decât rata încălzirii globale la scară globală, iar limita inferioară de temperatură pentru răspândirea virusului contează foarte mult, așa că noile noastre estimări sunt destul de șocante. Extinderea spre nord a bolii este doar o chestiune de timp.”

Dr. Steven White, tot de la UKCEH, a declarat: „Acum douăzeci de ani, dacă ai fi spus că vom avea chikungunya și dengue în Europa, toată lumea ar fi spus că ești nebun: acestea sunt boli tropicale. Acum totul s-a schimbat. Totul se datorează acestui țânțar invaziv și schimbărilor climatice – este foarte simplu.”

Creștere îngrijorătoare a cazurilor în Franța

„Observăm schimbări rapide și aceasta este îngrijorarea. Până anul trecut, Franța înregistrase aproximativ 30 de cazuri de chikungunya în ultimii 10 ani. Anul trecut, au avut peste 800.” Virusul a fost transmis de călători din teritoriile franceze de peste mări din zonele tropicale, unde au existat focare, inclusiv în Réunion.

Țânțarul tigru asiatic (Aedes albopictus), care înțeapă în timpul zilei, se deplasează spre nord prin Europa pe măsură ce temperaturile cresc. A fost detectat în Regatul Unit, dar încă nu este răspândit. Există vaccinuri costisitoare pentru chikungunya, dar cea mai bună protecție este evitarea mușcăturilor.

Dr. Diana Rojas Alvarez, care conduce echipa Organizației Mondiale a Sănătății care studiază virusurile transmise prin mușcături de insecte și căpușe, a declarat: „Acest studiu este important deoarece indică faptul că transmiterea în Europa ar putea deveni și mai evidentă în timp.” Ea a adăugat că chikungunya poate fi devastatoare, până la 40% dintre oameni continuând să sufere de artrită sau dureri foarte severe după cinci ani.

„Clima are un impact uriaș asupra acestui aspect, dar Europa are încă șansa de a controla răspândirea acestor țânțari”, a spus ea. Educația comunității privind eliminarea apei stătătoare în care se reproduc țânțarii este un instrument important, în timp ce purtarea de haine lungi, de culoare deschisă, și utilizarea de repelenți previn mușcăturile. Autoritățile sanitare trebuie, de asemenea, să instituie sisteme de supraveghere, a spus ea.

Când un țânțar mușcă o persoană infectată, virusul chikungunya pătrunde în intestinul acestuia. Apoi, după o perioadă de incubație, virusul este prezent în saliva țânțarului, ceea ce înseamnă că poate infecta următoarea persoană pe care o mușcă. Dar dacă această perioadă de incubație este mai lungă decât durata de viață a țânțarului, virusul nu se poate răspândi.

Studiul, publicat în Journal of Royal Society Interface, a utilizat date din 49 de studii anterioare privind virusul chikungunya la țânțarii tigru pentru a determina, pentru prima dată, timpul de incubație pe întreaga gamă de temperaturi.

Studiul a constatat că temperatura limită de transmitere este de 13-14°C, ceea ce înseamnă că infecțiile pot apărea mai mult de șase luni pe an în Spania, Portugalia, Italia și Grecia și timp de trei până la cinci luni pe an în Belgia, Franța, Germania, Elveția și alte 12 țări europene. Temperatura minimă a fost estimată anterior la 16-18°C, ceea ce înseamnă că există riscul unor focare de chikungunya în mai multe zone și pentru perioade mai lungi decât se credea anterior.

Zonele cu risc

Noua lucrare oferă informații mult mai detaliate despre zonele cu risc. „Identificarea locațiilor specifice și a lunilor de posibilă transmitere va permite autorităților locale să decidă când și unde să ia măsuri”, a spus Tegar.

Focarele din Europa sunt declanșate de călătorii infectați care se întorc din regiunile tropicale și sunt mușcați de țânțarii tigru locali, care apoi răspândesc boala. Până acum, iernile reci din Europa au oprit activitatea țânțarilor tigru și au acționat ca o barieră de foc pentru boala de la un an la altul.

Cu toate acestea, oamenii de știință încep să observe o activitate a țânțarilor tigru pe tot parcursul anului în sudul Europei, ceea ce înseamnă că focarele de chikungunya se vor amplifica probabil pe măsură ce continentul se încălzește. Echipa UKCEH investighează această problemă. „Intuiția noastră este că vom avea focare mult mai mari, deoarece nu avem această barieră naturală de incendiu”, a spus White.

În Regatul Unit nu au fost raportate încă transmiteri locale de chikungunya, dar au existat un număr record de 73 de cazuri în rândul persoanelor care au contractat virusul în străinătate între ianuarie și iunie 2025, aproape de trei ori mai multe decât în ​​aceeași perioadă din 2024.