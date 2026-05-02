O insulă din Mexic, considerată cea mai impresionantă destinație din lume. Turiștii spun care este singurul ei defect

O plajă de pe o insulă din Mexic a ocupat primul loc în topul realizat de TripAdvisor al celor mai impresionante destinații din lume, însă are un singur inconvenient, potrivit turiștilor care au vizitat locul.

Express scrie că Isla Pasión este înconjurată de Marea Caraibelor și se află între SUA și America de Sud. Se află la nord de Cozumel, Mexic. Plaja este apreciată pentru apele sale turcoaz cristaline și nisipul fin, auriu.

Cu toate acestea, turiștii spun că pe insulă sunt multe muște de nisip și țânțari, „deosebit de active”, și recomandă celor care vor să o viziteze să aibă la ei repelent, deoarece mușcăturile le-au afectat experiența. Cu toate acestea, mii de vizitatori afirmă că s-au bucurat pe deplin de vacanță.

De asemenea, ei au precizat că nu este o plajă publică deschisă. Vizitatorii trebuie să cumpere un permis de o zi sau să rezerve un tur organizat pentru a ajunge pe insulă.

Recifele de corali vibrante pot fi explorate prin snorkeling în această destinație populară, descrisă drept „o insulă grozavă, deloc aglomerată”. Un utilizator a descris experiența pe TripAdvisor spunând că este „o oază”, accesibilă doar cu barca.

„Pentru mine, ca pentru majoritatea celor care o văd, este un peisaj ca dintr-o carte poștală. Isla Pasión se află pe o insulă izolată din Caraibe și poate fi accesată doar prin tururi cu barca, de obicei cu plecare din Cozumel”, a mărturisit acesta.

Viator, care oferă tururi către Isla Pasión, recomandă folosirea protecției solare, mai ales dacă deplasarea se face cu o barcă descoperită.

Perioada optimă pentru a vizita Isla Pasión este sezonul însorit și uscat, din ianuarie până în aprilie. Isla Pasión este considerată și o destinație ideală pentru familii, oferind numeroase activități pentru copii și tineri.

„Familia noastră s-a distrat de minune. Echipajul a fost extraordinar, toată lumea foarte prietenoasă. Au fost multe activități pentru copii, iar mâncarea și băuturile au fost excelente”, a povestit un alt utilizator TripAdvisor.