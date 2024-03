Generalul român decorat de SUA în Irak și Afganistan pune degetul pe rană. Avertismentul care le dă fiori ucrainenilor

Ucraina se află într-o situație delicată pe front, într-un moment în care nu mai beneficiază de același sprijin din partea Occidentului. Fără muniție și cu tot mai puțini oameni dispuși să se înroleze pentru a-și risca viața, ucrainenii rezistă cu greu, dar acestea nu sunt singurele mari probleme pentru Kiev.

Ucraina face tot mai greu față invadatorilor ruși, iar după eșecul contraofensivei din vara anului trecut și după căderea Avdiivkai situația e tot mai complicată. Apelurile președintelui Volodimir Zelenski au tot mai puțin ecou chiar și printre conaționali, dovadă că efortul de mobilizare al Ucrainei este îngreunat de entuziasmul în scădere al populației.

De altfel, un proiect de lege care ar permite o mobilizare importantă nu a trecut încă de Parlament și a stârnit numeroase critici în rândul opoziției.

În acest timp, superioritatea rușilor pe front este zdrobitoare. Dacă numărul militarilor ruși nu este cu mult mai mare, mijloacele de care dispun forțele invadatoare sunt net superioare.

Fin analist militar și cu o experiență incontestabilă, generalul (r) Dan Grecu are studii în Canada, Belgia și Italia și e doctor în științe militare și informații. A fost șef al Echipei Naționale la Comandamentul Central American pentru operațiile din Irak și Afganistan, dar și observator militar în Misiunea ONU din Etiopia și Eritreea și șef al Echipei Române de Legătură la Comandamentul Regional Sud al ISAF din Kandahar, Afganistan.

De adăugat și că generalul Dan Grecu are numeroase medalii naționale și internaționale, iar dintre ultimele sunt de amintit Medalia pentru merite deosebite a Forțelor Terestre ale SUA (US Army Commedation Medal), Medalia ONU cu semnul „2 silver” pentru misiunea UNMEE și Medalia NATO pentru operații ,,non article five”.

Rușii nu au rivali în războiul electronic

Generalul Grecu este îngrijorat de situația de pe front, însă nu atât de faptul că rușii dețin un armament mai sofisticat și cantități de muniție aparent interminabile, cât de faptul că Rusia punctează în ultimele luni și în așa-numitul „război al dronelor”, chiar acolo unde la începutul ostilităților ucrainenii reușeau să pună cele mai mari probleme.

El avertizează că acesta este unul dintre detaliile importante care pot conta în stabilirea deznodământului războiului, așa că ucrainenii trebuie să găsească soluții pentru a-și contracara inamicul.

„Pe frontul din Donbas, rușii dispun deja de un număr dublu de astfel de mijloace, pe care le operează 24/24 și 7/7; chiar dacă această evaluare este exagerată, este evident că dacă la începutul războiului Ucraina a depășit Rusia în ceea ce privește atacurile cu drone, în prezent balanța înclină în favoarea forțelor ruse”, explică generalul, într-un interviu pentru „Adevărul”.

Iar aici intervine o nouă discuție. Armata rusă are o superioritate covârșitoare atunci când vine vorba despre războiul electronic. De altfel, încă din timpul Războiului Rece armata rusă nu avea rival nici măcar în NATO la acest capitol.

„La acest rezultat a contribuit și contracararea dronelor adverse, realizată prin tactici, tehnici și proceduri ale războiului electronic (EW). Forțele armate ruse sunt experimentate în acest domeniu încă din vremea Războiului Rece, când scopul lor prioritar era contracararea puterii aeriene a NATO. Referindu-ne strict la actualul „război al dronelor” menționez că rușii utilizează trei metode de bază pentru contracararea dronelor adverse: bruiajul, înșelarea radioelectronică și folosirea laserelor de înaltă energie”, detaliază generalul Grecu.

Bruiajul rușilor nu are încă antidot

El a explicat și cum funcționează bruiajul rușilor, care practic neutralizează cea mai mare parte a dronelor adversarilor.

„Prin bruiaj, instalațiile (folosite de altfel și de ucraineni) trimit semnale electromagnetice puternice care pot face ca o dronă țintă să cadă la sol, să devieze de la curs sau chiar să se întoarcă la locul de lansare și să-și atace propriul operator. Înșelarea radioelectronică vizează crearea prin impulsuri electromagnetice a unor semnale care imită ținte reale, dar care în fapt deturnează drona spre o țintă inexistentă, aflată într-o zonă în care explozia la presupusul obiectiv nu afectează propriile trupe. În fine, armele laser utilizate contra dronelor sunt sisteme avansate de apărare care utilizează înalta energie produsă de lasere pentru a neutraliza dronele prin direcționarea unui fascicul de lumină concentrat către țintă, provocând funcționarea defectuoasă, supraîncălzirea prematură sau pierderea controlului, făcând-o inoperabilă”, adaugă generalul Grecu.

Și asta nu este tot. Rușii au adus pe front tot mai multe sisteme performante, care înclină evident balanța în favoarea lor. Practic, doar eroismul ucrainenilor, care luptă pentru fiecare metru pătrat de pământ, a făcut ca invadatorii să nu spargă frontul, însă perspectivele nu sunt deloc optimiste.

„Sunt multe sisteme de bruiaj pe care rușii le folosesc în apropierea liniei de contact și menționez aici doar sistemele Pole-21 și Murmansk, ambele de nivel tactic, dispunând de un sistem de antene cu înălțimi de peste 30 m, dispuse pe vehicule blindate și cu o rază de acțiune de până la 150 km2, sisteme care pe lângă capacitatea de bruiaj au și o mare mobilitate, rușii având resurse să desfășoare astfel de sisteme la fiecare 10-15 km de front”, mai spune el.

Eficiența sistemelor aduse de ruși pe front este evidentă și este recunoscută chiar și de către ucraineni.

„De asemenea, conform unor surse ucrainene și occidentale, rușii au trecut la desfășurarea în apropierea zonei de contact a sistemelor Rosehip-Aero, sisteme montate pe camioane de transport, care s-au dovedit a fi deosebit de eficiente împotriva dronelor ucrainene, putând bloca/deturna dronele, dar și oferi coordonatele operatorului inamic, cu o precizie de un metru, pentru a-l anihila cu focul artileriei sau prin altă metodă”, completează generalul Grecu.

Există informații potrivit cărora EW-ul rus a afectat inclusiv precizia loviturilor HIMARS sau a proiectilelor Excalibur folosite de obuzierele de calibru 155 mm.

„Personal nu am suficiente date să confirm acest lucru, pentru că pe de o parte rușii exagerează, iar ucrainenii minimalizează această posibilitate, dar teoretic acest lucru este foarte posibil, atâta timp cât sistemele de război electronic ale rușilor sunt capabile să bruieze eficient sistemele GPS folosite pentru lovirea țintelor. La fel de adevărat este că sistemele ante-menționatele Pole-21, Murmansk sau Rosehip-Aero bruiază și propriul sistemul de poziționare, GLONASS. Totuși, informațiile captate de agențiile de știri în urma discuțiilor cu militari ucraineni, ca și analize independente, par să confirme acest lucru”, încheie generalul Dan Grecu.