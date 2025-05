Generalul american Ben Hodges: „Rusia a făcut o prioritate din a încerca să influențeze alegerile din România”

Fostul comandant al trupelor americane în Europa, Ben Hodges, a felicitat România pentru modul în care a gestionat tentativele de interferență ale Rusiei în alegerile prezidențiale. Într-o declarație recentă, generalul Hodges a declarat că țara noastră „a avut curaj să anuleze alegerile fraudate de acum câteva luni.”

„Vreau să felicit România. În primul rând pentru că ați avut alegeri democratice cu succes. Eu locuiesc în Germania și oamenii au răsuflat ușurați și au spus: ‘România a reușit! A luptat și a avut alegeri democratice’. Am auzit-o de la atât de mulți oameni din toată Europa și din Statele Unite, aproape ca o ușurare”, a declarat Ben Hodges în cadrul Summitului Black Sea and Balkans Security Forum, care are loc la București în perioada 22-23 mai 2025, citat de Digi24.

Generalul american a afirmat că Rusia și-a făcut o prioritate din încercarea de a influența alegerile din România, însă țara noastră a reușit să contracareze aceste atacuri.

„România a demonstrat că poate să facă asta, chiar dacă Rusia a făcut o prioritate din a încerca să influențeze alegerile din România”, a spus el.

Hodges a lăudat autoritățile române și pentru decizia curajoasă de a anula alegerile anterioare.

„Vreau să felicit oficialii români că au avut curajul să anuleze alegerile fraudate de acum câteva luni. Chiar dacă ați primit critici și din administrația americană și din alte state, România a avut curajul să spună: ‘Nu! Asta este o democrație. Voturile oamenilor contează!’ Ca să fiu sincer, nici nu trebuia să se ajungă atât de departe”, a declarat fostul comandant.

Hodges a avertizat că tentativele de ingerință ale Rusiei vor continua și a cerut vigilență sporită din partea statelor democratice.

„Noi toți, Statele Unite ale Americii, România și toți ceilalți trebuie să fim realiști și să înțelegem că Rusia va continua să facă asta, va face tot ce poate. Din fericire, România a fost capabilă să o oprească”.